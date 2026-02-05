Ile Maurice: Des victimes recensées à travers l'île

5 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Deux cas de détournement de fonds, signalés les 30 et 31 janvier au poste de police de Camp-Levieux pour un préjudice total de Rs 90 000, pourraient n'être que la partie émergée d'un réseau plus vaste. Des plaintes similaires ont été enregistrées à Coromandel, Rivière-du-Rempart et dans le Sud, impliquant notamment des touristes.

Le 3 février, une femme de 33 ans, propriétaire de deux compagnies d'excursions et résidant à Grand-Baie, a été arrêtée. Elle est suspectée d'être impliquée dans les dossiers de Camp-Levieux ainsi que dans plusieurs affaires similaires à travers l'île.

L'enquête est dirigée par le sergent Murugan, sous la supervision du Woman Chief Inspector Singaravalloo. La suspecte a été présentée au tribunal de Rose-Hill pour détournement de fonds. Les investigations se poursuivent.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.