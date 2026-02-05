Ile Maurice: Des victimes recensées à travers l'île

Deux cas de détournement de fonds, signalés les 30 et 31 janvier au poste de police de Camp-Levieux pour un préjudice total de Rs 90 000, pourraient n'être que la partie émergée d'un réseau plus vaste. Des plaintes similaires ont été enregistrées à Coromandel, Rivière-du-Rempart et dans le Sud, impliquant notamment des touristes.

Le 3 février, une femme de 33 ans, propriétaire de deux compagnies d'excursions et résidant à Grand-Baie, a été arrêtée. Elle est suspectée d'être impliquée dans les dossiers de Camp-Levieux ainsi que dans plusieurs affaires similaires à travers l'île.

L'enquête est dirigée par le sergent Murugan, sous la supervision du Woman Chief Inspector Singaravalloo. La suspecte a été présentée au tribunal de Rose-Hill pour détournement de fonds. Les investigations se poursuivent.