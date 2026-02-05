Ile Maurice: Attouchements allégués sur une jeune femme

Une habitante de Mont-Ida, âgée de 29 ans, a fait une déposition à la police, le mardi février, à la suite d'une agression alléguée survenue plus tôt dans l'après-midi à bord d'un autobus reliant Rose-Hill à Flacq.

Selon sa version, alors qu'elle se trouvait à la station de métro de Rose-Hill, un inconnu l'aurait suivie avant de prendre place à ses côtés dans l'autobus. En cours de trajet, l'homme lui aurait saisi la main, tenu des propos déplacés, puis multiplié des gestes à caractère sexuel malgré ses refus répétés et son inconfort manifeste. La victime affirme avoir été paralysée par la peur et n'avoir pu immédiatement appeler à l'aide.

Elle soutient également avoir informé le receveur sans qu'aucune intervention ne soit entreprise. Le suspect est descendu à l'arrêt IVTB. La victime, qui dit pouvoir identifier l'individu, n'a pas souhaité subir d'examen médical mais s'est dit disposée à collaborer pleinement à l'enquête.