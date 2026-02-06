Sénégal: Piratage informatique - La DAF annonce la suspension provisoire de la production de cartes nationales d'identité

5 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La Direction de l'automatisation des fichiers (DAF) a annoncé, jeudi, la suspension provisoire de la confection des cartes nationales d'identité, suite à ce qu'elle qualifie d"'incident" dans son système, ajoutant qu'une enquête a été ouverte.

Dans un communiqué dont l'APS a eu connaissance, le Directeur de l'Automatisation des fichiers "informe l'opinion qu'à la suite d'un incident constaté dans le système de la Direction de l'Automatisation des fichiers (DAF), le service de production des cartes nationales d'identité est momentanément suspendu".

Le directeur de la DAF, le commissaire Ibrahima Dieng, ajoute dans le texte que toutes les dispositions sont prises par les services techniques compétents pour rétablir la situation, dans les meilleurs délais.

Dans le même temps, il "rassure les populations et usagers quant à l'intégrité de leurs données personnelles, lesquelles demeurent intactes".

D'après certains médias sénégalais, la DAF a été victime d'une cyberattaque constatée depuis quelques jours.

