Burkina Faso: L'ONU exhorte le pays à restaurer les libertés civiles

Le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, a appelé jeudi le gouvernement du Burkina Faso à mettre fin à toutes les formes de restriction de l'espace civique et à revenir sur sa volonté d'interdire tous les partis politiques.

« Ce n'est pas un pas dans la bonne direction pour les droits humains du peuple du Burkina Faso », a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dans un communiqué de presse.

« Au lieu d'interdire les partis politiques et d'emprisonner des personnes pour avoir exprimé leurs opinions, les autorités burkinabè devraient ouvrir l'espace à la société civile, y compris aux acteurs humanitaires, respecter la liberté d'association et d'expression et lever les interdictions des activités des partis politiques, conformément à leurs obligations et engagements internationaux », a-t-il ajouté.

Mesures visant à dissoudre les partis politiques

Le 29 janvier 2026, le gouvernement burkinabè a annoncé des mesures visant à dissoudre les partis politiques et à abroger le cadre juridique les régissant. Les autorités ont déjà suspendu toutes les activités des partis politiques depuis septembre 2022, a précisé le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH).

Au cours de 2025, les autorités burkinabè ont suspendu les activités de plusieurs organisations nationales et internationales, soit sans aucune explication, soit sous des prétextes vagues tels que la collecte non autorisée de données ou des atteintes « à l'ordre public et à la sécurité ». En juillet dernier, elles ont promulgué une nouvelle loi restrictive sur la liberté d'association et, depuis le 11 novembre 2025, un décret impose aux ONG et aux associations d'ouvrir et de gérer leurs comptes bancaires exclusivement auprès d'une banque d'Etat.

L'effet combiné de ces suspensions et décisions a fortement restreint l'activité de la société civile dans le pays, en violation du droit international des droits humains. Elles sont également mises en oeuvre sans soutien ni mesures d'atténuation, et entravent les opérations humanitaires et l'accès aux populations dans le besoin.

Bien que les autorités aient libéré l'année dernière plusieurs personnes détenues arbitrairement, le HCDH a indiqué qu'il continuait de recevoir d'autres allégations de disparitions forcées et d'arrestations arbitraires au Burkina Faso. Parmi les victimes figurent des journalistes, des membres du pouvoir judiciaire, des dirigeants et des membres de partis politiques et d'organisations de la société civile.

Engagement du gouvernement à respecter les droits humains

Dans une feuille de route convenue entre le HCDH et le gouvernement du Burkina Faso en décembre 2025, le gouvernement s'est engagé à mettre fin à l'impunité et à respecter les droits humains dans le contexte des opérations de sécurité et militaires, à apporter une assistance aux victimes, à respecter les libertés fondamentales et à renforcer les capacités des mécanismes nationaux de protection des droits humains et de prévention de la torture.

« Ces engagements sont importants et doivent se traduire urgemment par des actions concrètes », a déclaré Volker Türk. « Les autorités doivent abroger les lois restrictives, permettre et faciliter l'acheminement rapide et sans entrave de l'aide humanitaire à toutes les personnes qui en ont besoin à travers le pays et libérer inconditionnellement les personnes détenues arbitrairement. Il est impératif que les auteurs de violations des droits humains rendent des comptes ».

« Un véritable espace civique et démocratique, permettant l'expression de voix pluralistes des partis et organisations politiques, et un Etat de droit renforcé sont essentiels à une paix, une sécurité et une cohésion sociale durables au Burkina Faso », a conclu le chef des droits de l'homme de l'ONU.