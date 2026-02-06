Sénégal: Transport durable - Lancement officiel d'un projet d'acquisition de 37. 000 véhicules électriques d'ici à 2030

Dakar — Le directeur général des Transports routiers, Ababacar Fall, a réaffirmé, jeudi, l'engagement de l'Etat à promouvoir un système de transport moderne et durable par l'acquisition de 37.000 véhicules électriques d'ici 2030 via le Projet de soutien à la transition vers la mobilité électrique (STMED).

M. Fall a fait cette déclaration, lors du lancement officiel de ce nouveau projet de l'Etat doté d'un financement d'1 milliard 900 millions de francs CFA, en présence d'acteurs institutionnels, techniques et financiers du secteur des transports et de l'énergie.

"En lançant ce projet aujourd'hui, le Sénégal affirme clairement que le cap est fixé, celui d'un système de transports plus propre, plus moderne, plus résilient et pleinement engagé avec la vision Sénégal 2050", a-t-il expliqué.

Selon lui, ce programme vise à moderniser le système de transport et à améliorer la qualité de l'air en milieu urbain, grâce à une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une diminution de la consommation énergétique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Le secteur des transports constitue un levier stratégique de développement économique, de cohésion nationale, de transition énergétique et de justice territoriale", a-t-il souligné, précisant que " le Sénégal s'est engagé, depuis plusieurs années, dans une réforme profonde de son système de transport en vue de réduire les externalités négatives".

M. Fall a indiqué que le STMED s'inscrit en droite ligne de la trajectoire nationale de "transformation structurelle de notre modèle de développement portée par l'Agenda Sénégal 2050".

Ababacar Fall a dit que les projets structurants du Train express régional (TER) et du Bus Rapid Transit (BRT) ont "profondément transformé" les habitudes de déplacement, amélioré la mobilité du trafic, renforcé la sécurité des usagers, réduit les émissions polluantes et modernisé l'image du transport urbain au Sénégal.

"Le projet de mobilité électrique que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans cette continuité. Et il démontre que lorsque la vision politique, l'expertise technique et la mobilisation des partenaires convergent, le changement est possible", a-t-il déclaré.

M. Fall a assuré que la transition énergétique dans le secteur des transports "n'est plus un débat théorique" mais, constitue plutôt "une nécessité stratégique face à trois réalités majeures: notre dépendance au carburant importé, la pression croissante sur nos villes et l'urgence climatique".

Le STMED est un projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et mis en œuvre par le ministère des Transports terrestres et aériens à travers le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD).

Le volet environnemental du FEM est mis en œuvre en partenariat avec le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).

Intervenant lors de cette cérémonie, le représentant du PNUE, Assane Coulibaly, a avancé que "le secteur des transports représente aujourd'hui l'un des principaux défis environnementaux dans le monde, notamment en raison de sa grande contribution aux émissions de gaz à effet de serre, à la pollution atmosphérique et aux dépendances aux industries fossiles".

Il a félicité le gouvernement sénégalais pour son "leadership et son engagement constant" en faveur d'un développement durable "sobre en carbone et résilient face aux changements climatiques".

"À travers ce projet, le programme des Nations unies pour l'Environnement réaffirme son engagement à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de solutions innovantes et intégrées, alignées sur les réalités nationales, les engagements climatiques du pays et les objectifs de développement durable", a-t-il ajouté. Le secteur du transport routier concentre actuellement 95% des émissions liés aux transports au Sénégal.