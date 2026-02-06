Sénégal: Méckhé - La gérante d'un guichet de transfert d'argent dépouillée de la somme de 1 1 00 000 francs CFA

Méckhé — Un individu non encore identifié a dépouillé la gérante d'un guichet de transfert d'argent d'un montant de 1 100 000 francs CFA, mercredi, à Méckhé (ouest), après l'avoir aspergée d'un produit supposé provoquer le sommeil, a appris l'APS d'une source sécuritaire ayant requis l'anonymat.

Il s'est présenté vers 10 heures à un guichet de transfert d'argent du quartier Ndiop de Méckhé en se faisant passer pour un client, affirme la même source en citant la gérante.

Le visiteur indélicat a ensuite dit à cette dernière qu'il voulait déposer ou transférer la somme de 1 500 000 francs CFA. Au moment où la gérante du guichet s'est mise à vérifier la disponibilité de la somme demandée, l'homme se faisant passer pour un client l'asperge d'un liquide qui lui fait perdre momentanément connaissance.

Lorsqu'elle a repris ses esprits, la gérante du guichet de transfert d'argent a dit avoir remarqué que la somme de 1 100 000 francs CFA avait disparu de sa caisse. Et son visiteur n'était plus là.

Une plainte contre X a été déposée auprès de la brigade de gendarmerie de Méckhé, qui a ouvert une enquête pour identifier le faux client.