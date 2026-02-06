Sénégal: Les promesses d'accompagnement de la SOGIP aux initiateurs d'évènements à fort impact économique

Diamniadio — La Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose (SOGIP) a, par la voix de son directeur général, Dame Mbodj, fait part jeudi de son engagement à accompagner les initiatives impactant l'économie sénégalaise.

"La SOGIP sera à vos côtés pour accompagner les organisateurs de salons. Nous prenons l'engagement que nous allons vous accompagner pour permettre à toutes les entreprises de montrer leurs talents", a-t-il notamment déclaré.

M. Mbodji intervenait à l'ouverture du 11e Salon international de la construction, de la finition et de l'infrastructure (SENCON) et à la 5e édition du Salon international de l'électricité et des énergies renouvelables (SENENERGY).

D'une durée de trois jours, ces deux rencontres se tiennent au Centre international des expositions de Diamniadio. Elles visent à offrir aux professionnels du secteur, un cadre de rencontres et d'échanges, mais aussi leur permettre de nouer des partenariats stratégiques avec de nombreux fournisseurs et fabricants nationaux et internationaux.

"Le Sénégal s'est doté d'infrastructures ultra modernes pour pouvoir accueillir des évènements qui peuvent impacter l'économie dans tous les domaines", a fait valoir le directeur général de la SOGEPA.

Des officiels, des industriels, des techniciens et experts, ainsi que des entrepreneurs, des investisseurs et divers acteurs participent à la onzième édition du Salon international de la construction, de la finition et de l'infrastructure (SENCON) et au cinquième Salon international de l'électricité et des énergies renouvelables (SENENERGY).