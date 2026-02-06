Maroc - Plus de 140 000 personnes évacuées des provinces touchées par les inondations

Dakar — Les autorités marocaines ont évacué 143 164 personnes de trois provinces touchées par des inondations vers d'autres endroits, annonce le ministère de l'Intérieur du royaume.

"Au total, 143 164 personnes ont été évacuées de plusieurs régions, selon des données actualisées du ministère de l'Intérieur, dans le cadre d'interventions préventives visant à protéger des vies et à assurer la sécurité des citoyens", rapporte Maghreb Arabe Presse (MAP), l'agence officielle d'information du royaume du Maroc.

Sur la base de données fournies par le ministère de l'Intérieur, la MAP affirme que ces personnes ont été évacuées en une semaine.

Selon elle, 110 941 personnes vivant dans la province d'Arraich ont quitté leur lieu d'habitation. Et 16 914 autres, qui vivaient dans la province de Kenitra, ont également été évacuées. S'y ajoutent 11 696 habitants de la province de Sidi Kassem et 3 613 personnes qui étaient dans la province de Sidi Slimane.

L'agence de presse officielle du Maroc affirme que l'évacuation progressive des habitants de plusieurs communautés territoriales concernées par les inondations se poursuit, suivant la dangerosité et l'étendue des dégâts susceptibles de survenir.

Divers moyens logistiques sont utilisés pour le transport des personnes affectées. Le Maroc est confronté, depuis plusieurs semaines, à des inondations dévastatrices, qui touchent surtout les régions de Tanger, Tétouan et Al Hoceïma (nord).

Les inondations ont causé, le 15 décembre 2025, la mort de 37 personnes à Safi, sur la côte atlantique du Maroc. Elles ont engendré beaucoup de dégâts, selon les autorités du pays.