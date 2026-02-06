Sénégal: Le groupe 'EriFaye Média'' veut 'valoriser' tous les sports sénégalais (fondateur)

Dakar — L'entrepreneur français Eric Favre a assuré, jeudi, que l'ambition du groupe "EriFaye Média", dont il est le fondateur, est d'être un "vecteur" de communication pour "valoriser" tous les sports sénégalais.

"Nos ambitions aujourd'hui, c'est d'être un vecteur de communication de qualité, professionnel pour valoriser tous les sports sénégalais que ça soit sur le niveau national, sous régional et international", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

Le groupe "EriFaye média" comprend la chaine YouTube BPActu, la chaine Eric Favre TV et Lutte TV.

Eric Favre a indiqué que son groupe investit chaque année sur du matériel et des actions.

"Nous avons beaucoup de projets de développement. Nous avançons étape par étape. Nous avançons de manière qualitative. Nous faisons évoluer nos équipes, nous évaluons nos matériels pour pouvoir être un des médias digital leader sur le marché sénégalais", a-t-il fait savoir.

Il a déclaré que son groupe cherche le statut de leader pour permettre à la jeunesse sénégalaise et au sport sénégalais d'avoir un support de communication

"Canal + observe depuis quelques temps ce que nous faisons dans le domaine des sports. Nous avons l'opportunité avec notre chaine Lutte TV sur le bouquet Canal +. Nous avons beaucoup de partenariat avec Canal +, mais nous restons un média sénégalais et on veut garder notre identité, notre souveraineté sénégalaise (...) On veut être un opérateur 100 pour cent sénégalais", a ajouté Eric Favre.