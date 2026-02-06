Burkina Faso: Corruption au pays - Attention, ça filme!

Je ne comprends plus mon voisin. Depuis quelques jours, il se comporte de manière étrange. Il se montre particulièrement méfiant face à tout ce qui est électronique.

Il a même érigé ses propres règles qu'il impose à toute personne qui voudrait lui rendre visite, même pour un simple bonjour. Pas de montre, pas de lunettes, encore moins de téléphone. Ce changement soudain m'a intrigué. Curieux, je lui ai un jour demandé les raisons qui l'ont poussé à observer cette prudence de sioux.

Sa réponse fut laconique: "Voisin, je ne veux pas de problème". Mais je ne comprenais toujours pas. Face à mon insistance, il rétorqua: "Tu n'as pas suivi l'actualité? Maintenant, tout est filmé. Et on ne sait pas qui est qui. Donc, je ne veux prendre aucun risque". C'est là que j'ai compris qu'il faisait allusion aux récentes images diffusées par la télévision nationale. Ces vidéos montrent des agents publics présentés comme étant en situation de flagrant délit de corruption.

En effet, on y voit des agents de différents corps de métiers, à visage découvert, recevoir de l'argent d'usagers en contrepartie des services qu'ils devaient leur rendre. Ces images sont très vite devenues virales sur les réseaux sociaux où chacun y va de son commentaire. Moi fou, je ne vais pas me mêler de ces débats. Je note seulement que c'est une première dans notre pays, que de montrer en direct, aux yeux du monde entier, des pratiques de corruption. C'est peut-être une nouvelle ère qui s'est ouverte dans la lutte contre la corruption dans notre pays.

La corruption est une véritable gangrène qui a longtemps plombé notre économie

En brisant ainsi les codes habituels, cela sème la panique au sein des populations. Et je suis prêt à parier que depuis la diffusion de ces images, il y en a beaucoup qui ont perdu le sommeil ou l'appétit. Parce qu'à tout moment, ça peut péter! Ils vivent ainsi, la peur au ventre. Cette peur de se voir un jour épinglés; cette peur de faire le tour des réseaux sociaux et de se retrouver devant le tribunal de l'opinion publique.

Honnêtement, personne ne souhaite se voir dans pareille situation. Parce que c'est traumatisant et ce sont des choses qui peuvent marquer à vie. Mais tant pis! Si cette nouvelle procédure peut permettre de pousser tous les corrompus qui pourrissent notre Administration publique, à revoir leur copie, il faudra s'y résoudre.

La corruption est une véritable gangrène qui a longtemps plombé notre économie. La pratique est si ancrée qu'il est difficile de l'enrayer totalement. La preuve, malgré les gouvernements qui se sont succédé à la tête de notre pays et en dépit de l'engagement de nombreuses structures à combattre le fléau, le mal persiste.

Et toutes les méthodes de lutte jusque-là déployées, ont plus ou moins montré leurs limites. Alors, si les rapports publics annuellement publiés pour montrer l'ampleur du phénomène, n'ont pas dissuadé corrupteurs et corrompus dans leurs pratiques, peut-être que les cameras invisibles qui voient tout, auront plus de succès. Sait-on jamais.