Sénégal: Le Centre des expositions de Diamniadio accueille deux Salons dédiés à la construction et aux énergies renouvelables

Le Centre des expositions de Diamniadio a abrité, jeudi, la cérémonie d'ouverture de la 11e édition du Salon international de la construction, de la finition et de l'infrastructure (SENCON) et celle de la 5e édition du Salon international de l'électricité et des énergies renouvelables (SENENERGY), a constaté l'APS.

Des officiels, industriels, techniciens, experts, entrepreneurs, investisseurs et divers acteurs participent à ces deux rencontres qui se tiendront jusqu'à samedi.

Elles visent à offrir aux professionnels de ces secteurs un cadre de rencontres et d'échanges, mais aussi de partenariats stratégiques entre fournisseurs et fabricants nationaux et internationaux.

Le Secrétaire d'Etat à l'Urbanisme et au Logement, Momath Talla Ndao, a magnifié "la mobilisation et la belle organisation de ce rendez-vous d'échange et partage mais également de partenariat".

Présidant la cérémonie officielle d'ouverture de ces deux événements, il a plaidé pour une matérialisation de plusieurs partenariats entre fournisseurs et fabricants. "Nous souhaitons que plusieurs partenariats se nouent, particulièrement dans le domaine de la construction où nous avons d'énormes défis", a-t-il dit.

M. Ndao a rappelé que le gouvernement est en train de mettre en œuvre plusieurs programmes et projets dans le domaine de la construction, dont "le programme des 30 milles logements" à Thiès et le projet des "cités de la transformation".

"Nous avons un déficit énorme en logements. Notre ambition est de faire en sorte que nous puissions, créer les conditions de production massive de logements", a-t-il indiqué.

Il a expliqué que le premier facteur de régulation des prix du loyer consiste à créer les conditions d'une production massive de logements, tout en menant un ensemble de réformes, d'encadrement du cadre institutionnel, de réformes sur le plan législatif et règlementaire.

"(...) Nous sommes ouverts à tous les partenariats, l'essentiel, c'est d'arriver à des solutions coconstruites, des solutions structurelles avec l'ensemble des parties. Nous sommes dans cette dynamique", a assuré M. Ndao.