Nigeria: Libération des fidèles de deux églises enlevés le 18 janvier dans le nord du pays

5 Février 2026
Fides News Agency (Vatican)

Abuja — Les fidèles enlevés le 18 janvier dans certaines églises de la communauté de Kurmin Wali, dans l'axe de Kufana de la zone administrative locale de Kajuru, dans l'État de Kaduna, au nord du Nigeria, ont été libérés.

Selon la presse nigériane, les otages ont été libérés tard dans la soirée d'hier, 4 février, après que plusieurs camions aient été aperçus entrant et sortant d'une forêt autour de la ville de Maro entre 23 heures et 2 heures du matin.

Au moins 177 fidèles appartenant à deux églises de l'Église des Séraphins et des Chérubins (une Église indigène africaine - AIC) avaient été enlevés dimanche 18 janvier alors qu'ils participaient à un service religieux, lorsqu'un commando d'hommes armés a fait irruption, entraînant les personnes kidnappées dans la forêt (voir Fides 21/1/2026).

Sur ces 177 personnes, environ 80 ont réussi à s'échapper fin janvier. Selon les autorités locales, 86 personnes étaient restées aux mains des ravisseurs. Elles ont désormais été libérées, selon les autorités, grâce à une opération conjointe de plusieurs forces de sécurité.

Lire l'article original sur Agenzia Fides.

Tagged:
Copyright © 2026 Fides News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.