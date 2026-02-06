Nigeria: Libération des fidèles de deux églises enlevés le 18 janvier dans le nord du pays

Abuja — Les fidèles enlevés le 18 janvier dans certaines églises de la communauté de Kurmin Wali, dans l'axe de Kufana de la zone administrative locale de Kajuru, dans l'État de Kaduna, au nord du Nigeria, ont été libérés.

Selon la presse nigériane, les otages ont été libérés tard dans la soirée d'hier, 4 février, après que plusieurs camions aient été aperçus entrant et sortant d'une forêt autour de la ville de Maro entre 23 heures et 2 heures du matin.

Au moins 177 fidèles appartenant à deux églises de l'Église des Séraphins et des Chérubins (une Église indigène africaine - AIC) avaient été enlevés dimanche 18 janvier alors qu'ils participaient à un service religieux, lorsqu'un commando d'hommes armés a fait irruption, entraînant les personnes kidnappées dans la forêt (voir Fides 21/1/2026).

Sur ces 177 personnes, environ 80 ont réussi à s'échapper fin janvier. Selon les autorités locales, 86 personnes étaient restées aux mains des ravisseurs. Elles ont désormais été libérées, selon les autorités, grâce à une opération conjointe de plusieurs forces de sécurité.