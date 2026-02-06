Sénégal: Le site Eramet Grande Côte au Sénégal atteint le niveau de performance IRMA 50

Dakar — Eramet Grande Côte (EGC) déclare que son site spécialisé dans l'exploitation de sables minéralisés au Sénégal, entre Thiès, Tivaouane et Louga, a atteint le niveau de performance IRMA 50, devenant le premier du groupe à être audité selon le standard de référence pour une exploitation responsable IRMA.

Le référentiel IRMA est considéré comme l'un des cadres d'évaluation les plus complets et les plus exigeants du secteur minier.

Cette étude, dont les résultats ont été rendues publiques jeudi, à Dakar, résulte d'une évaluation reposant sur un audit externe indépendant confirmant la solidité des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance du site.

Le processus ayant conduit à cette étude s'inscrit dans une démarche volontaire du groupe Eramet, lancée en 2022, à travers une feuille de route RSE Act for Positive Mining.

"Ce résultat IRMA 50 marque une étape importante pour EGC, ses équipes et les communautés locales et s'inscrit pleinement dans les orientations portées par l'Etat du Sénégal", visant à "faire du secteur minier un levier de souveraineté économique, de création de valeur locale et de développement responsable fondé sur des standards élevés de transparence et de bonne gouvernance", a soutenu Frédéric Zanklan, directeur général de Grande Côte Opérations, filiale de Eramet opérant au Sénégal.

Selon M. Zanklan, le standard IRM pour une exploitation minière responsable a été élaboré à l'issue d'un "vaste processus de consultation publique associant 100 organisations et parties prenantes".

"L'obtention du niveau 50 traduit un engagement concret, mais aussi un signal fort adressé aux parties prenantes : celui d'une volonté d'amélioration continue et de dialogue ouvert", a déclaré le président de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), Thialy Faye, invitant les autres entreprises à s'en inspirer.

Le niveau atteint par Eramet Grande Côte montre, selon lui, que "transparence, performance économique et respect des standards internationaux ne sont pas contradictoires, mais au contraire se renforcement mutuellement".

"Cette performance IRMA 50 devrait se traduire par une information accessible et compréhensible, une consultation sincère, un partage équitable des bénéfices et une prise en compte effective des impacts sociaux et environnementaux", a-t-il dit.

M. Faye a fait observer qu'aucune performance industrielle "ne peut être durable si elle ne repose pas sur le respect des communautés hôtes", notant que "les communautés ne doivent pas être perçues comme de simples parties affectées, mais comme de véritables partenaires du développement".