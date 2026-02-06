Sénégal: Le Magal de Darou Mouhty, désormais inscrit au calendrier républicain

Louga — Le Magal de Darou Mouhty, un événement religieux commémorant les retrouvailles historiques entre le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, et son frère cadet, Mame Thierno Birahim Mbacké, après le retour d'exil du fondateur du mouridisme, est désormais inscrit au calendrier républicain, a annoncé, jeudi, le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé.

"Je le dis et je le répète : à partir d'aujourd'hui, le Magal de Darou Mouhty est inscrit au calendrier républicain", a déclaré le ministre, lors de la cérémonie officielle de l'édition 2026.

Il a souligné la volonté des autorités étatiques de reconnaître et d'honorer l'importance religieuse, historique et sociale de cet événement majeur de la confrérie mouride.

Selon lui, cette décision traduit l'attention particulière que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, accordent à Darou Mouhty et à son Magal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mouhamadou Bamba Cissé a indiqué avoir reçu instruction de venir présider cette cérémonie officielle, marquant ainsi une première dans l'histoire de cet événement religieux.

Le ministre de l'Intérieur a transmis au khalife de Darou Mouhty, Serigne Khalil Mbacké, les salutations du chef de l'État et du Premier ministre, des "fils et amis" de la cité religieuse.

Il a également appelé le khalife et les populations à prier pour les autorités du pays, afin que Dieu renforce la paix et la stabilité au Sénégal.

Mouhamadou Bamba Cissé a rappelé le Magal de Darou Mouhty commémore la rencontre historique entre le guide Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1862-1943), et son frère, Mame Thierno Birahim Mbacké (1853-1927), dit Borom Darou, après le retour d'exil du fondateur du mouridisme.

Il a présenté Borom Darou comme un modèle de foi et de travail, invitant les Sénégalais à s'inspirer de son parcours fondé sur l'effort, la piété et l'adoration de Dieu.

Le ministre a salué l'implication des autorités administratives, notamment du gouverneur de Louga, Ndèye Nguenar Mbodj, pour la bonne organisation de l'événement, ainsi que la présence de plusieurs autorités religieuses, coutumières et politiques.

Il a réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner Darou Mouhty, estimant que cette cité religieuse "mérite les honneurs de la République" au regard de l'héritage laissé par ses guides spirituels et du rôle qu'elle joue dans la cohésion sociale et religieuse du pays.