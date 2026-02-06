Sénégal: Les Nations unies lancent un appel à contributions de fonds d'environ 220 milliards de francs CFA pour 2026

Dakar — Les Nations unies ont lancé, jeudi, à Genève, un appel à contributions de fonds de 400 millions de dollars américains, environ 220 milliards de francs CFA, pour venir en aide aux victimes des crises humanitaires au cours de cette année.

"Nos besoins pour 2026 sont estimés à 400 millions de dollars [américains] de contributions volontaires. En cette période critique, ce montant nous permettra de défendre tous les droits de tous et toutes", a déclaré le haut-commissaire des Nations unies chargé des droits de l'homme, Volker Türk.

Lors d'une cérémonie de lancement de cet appel à contributions volontaires, M. Türk a mis en garde les dirigeants du monde entier contre une multiplication des crises et des abus, selon ONU Info, un média appartenant aux Nations unies.

L'humanité pourrait être confrontée à "un affaiblissement du système international de protection des droits humains", a-t-il prévenu.

Selon le haut-commissaire des Nations unies chargé des droits de l'homme, ce système est "un soutien essentiel aux victimes". Il juge faible l'investissement mondial destiné aux activités de défense des droits humains dans le monde.

"L'année dernière, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme avait lancé un appel de dons de 500 millions de dollars (presque 280 milliards de francs CFA), pour lequel il n'a reçu qu'environ 260 millions de dollars (environ 140 milliards de francs CFA), grâce au soutien de 113 partenaires financiers, publics et privés. Son budget régulier estimé à 246 millions de dollars (environ 140 milliards de francs CFA) en 2025 avait [...] été réduit de plus de 54 millions (environ 30 milliards de francs CFA)", a rappelé Volker Türk.

Selon lui, cette année, le budget du Haut-Commissariat des droits de l'homme a encore baissé par rapport à l'exercice précédent en raison de la rareté des ressources financières.

"Pour 2026, l'Assemblée générale des Nations unies a validé un budget ordinaire de 224 millions de dollars (environ 120 milliards de francs CFA), en baisse de 10 % par rapport à 2025. Et une incertitude supplémentaire subsiste quant au montant réel que le Haut-Commissariat recevra en raison de la crise de liquidités à laquelle l'ONU est confrontée", a averti M. Türk.