Afrique Centrale: En Centrafrique et au Tchad, des millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire

Conflits, épidémies et catastrophes climatiques : les chocs s'accumulent pour la République centrafricaine (RCA) et le Tchad. Ces deux pays d'Afrique centrale ont lancé jeudi avec la communauté humanitaire des appels de fonds de centaines de millions de dollars pour aider des millions de personnes dans le besoin.

Le gouvernement centrafricain et la communauté humanitaire estiment avoir besoin de 264,1 millions de dollars pour venir en aide à 1,3 million de personnes parmi les plus vulnérables, dans le cadre du Plan de réponse humanitaire 2026.

L'assistance humanitaire demeure en effet une bouée de sauvetage pour 2,3 millions de personnes, soit 35% de la population.

« Nous appelons la communauté internationale à renouveler son engagement envers les populations centrafricaines. La solidarité internationale, aujourd'hui plus que jamais, ne peut pas attendre », a déclaré Mohamed Ag Ayoya, Coordonnateur humanitaire pour la RCA.

Les mouvements de populations, notamment l'arrivée de réfugiés soudanais et le retour de réfugiés centrafricains, aggravent les besoins dans certaines localités, en particulier dans les secteurs prioritaires identifiés par les communautés affectées, à savoir l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la sécurité alimentaire et la santé.

Des financements qui se font plus rares

Dans un environnement international où les financements sont plus rares, alors que les besoins augmentent, les acteurs humanitaires en RCA ont dû recourir à une hyper priorisation. Cette approche a permis de concentrer les ressources sur les zones où les besoins vitaux sont les plus aigus, au cas où le niveau de financement minimum espéré n'était pas atteint.

L'enveloppe requise en 2026 - 264,1 millions de dollars - représente le niveau de financement le plus faible des sept dernières années, un signal alarmant au regard de l'ampleur des besoins. « Je remercie les bailleurs de fonds qui malgré les moments difficiles que nous traversons, ont continué à nous appuyer pour fournir une assistance vitale à ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré le Coordonnateur humanitaire.

En 2025, 116,9 millions de dollars- seulement 36% des financements requis - ont été mobilisés, permettant de fournir une aide vitale à 887 000 personnes les plus vulnérables, soit 50% de la cible. Cependant, les personnes assistées n'ont reçu qu'un appui minimum face à l'insuffisance des ressources.

« Nous faisons face à des choix impossibles. Réduire l'aide dans les zones où les besoins sont les plus graves est une décision que personne ne devrait avoir à prendre », a souligné Mohamed Ag Ayoya. La baisse du financement en 2025 a déjà lourdement affecté la présence opérationnelle, avec la fermeture de 116 bases humanitaires, y compris dans les zones avec des niveaux de besoins parmi les plus élevés.

Grave crise humanitaire au Tchad

Au Tchad, le Plan de réponse humanitaire 2026 a également été lancé jeudi dans la capitale N'Djamena. Ce plan prévoit un financement de 986 millions de dollars, dont 540 millions de dollars dédiés aux seuls réfugiés, et vise à venir en aide à 3,4 millions de personnes.

Le Tchad continue de faire face à l'une des crises humanitaires les plus graves du Sahel, exacerbée par les conflits, les déplacements massifs de populations, les chocs climatiques, l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les épidémies.

Le pays accueille plus de 1,5 million de réfugiés, ainsi que des centaines de milliers de personnes déplacées internes et de rapatriés.

L'ONU et ses partenaires concentrerons leurs « efforts sur les régions les plus touchées, notamment l'est du pays, la province du Lac et certaines parties du sud », a souligné le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse à New York.