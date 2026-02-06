Sénégal: Ziarra Médinatoul Houda - Le comité d'organisation satisfait des dispositions prises par l'Etat

Médinatoul Houda — Le comité d'organisation de la ziarra annuelle de Médinatoul Houda, par la voix de son coordonnateur, Moussa Boiro, a exprimé sa satisfaction quant aux dispositions prises par les services de l'Etat pour une organisation de cet événement religieux prévue vendredi dans cette localité du département de Vélingara (sud).

"Nous sommes satisfaits de la présence de tous les services, comme la santé, la sécurité, le service d'hygiène, l'élevage, la SONAGED - Société nationale de gestion des déchets -, la douane, les Eaux et Forêts, entre autres", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Moussa Boiro a assuré que "tout est fin prêt" pour l'organisation de la ziarra, appelant les pèlerins au respect des recommandations données par les forces de défense et sécurité.

Il en outre saisi l'occasion pour exhorter les pèlerins à venir "dans la paix, la discipline afin de communier dans fraternité".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A l'endroit des pèlerins venant de toutes les localités du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora, notamment de la Gambie et de la Guinée-Bissau, il a insisté sur le respect de l'ensemble des consignes données par les différents services pendant et après le pèlerinage.

"La ziarra annuelle est ainsi un rappel collectif des valeurs de solidarité, de tolérance, de partage et de justice, sans distinction d'origine ou de condition sociale", a souligné Moussa Boiro.

Il s'agit d'un rendez-vous annuel, lors duquel au-delà des prières, "un message de paix et de responsabilité est lancé par le khalife général, Thierno Mouhamadou Mounirou Baldé", a-t-il expliqué.

"La ziarra de Médinatoul Houda porte un message de paix intérieure et de paix sociale et invite chaque fidèle à maîtriser ses passions, à cultiver la patience et à agir avec équité dans sa vie quotidienne", a rappelé le coordonnateur du comité d"organisation de la 40e édition.

Des milliers de pèlerins rallient Médinatoul Houda pour prendre part à la ziarra annuelle dédiée à Thierno Ahmadou Saïdou Baldé (1947-2022), le fondateur de cette cité religieuse du département de Vélingara, dans la région de Kolda.