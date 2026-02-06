Afrique de l'Ouest: Une mission de la Banque mondiale séjourne à Dakar à partir de ce jeudi

Dakar — Une délégation de la Banque mondiale conduite par Ousmane Diagana, son vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, a entamé, jeudi 5 février, une mission officielle visant à renforcer "le partenariat stratégique" de cette institution financière internationale avec le Sénégal, autour des priorités nationales de développement du pays, a-t-on appris de son bureau à Dakar.

Au cours de leur séjour dans la capitale sénégalaise, les membres de la délégation auront des entretiens avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko.

Les représentants de la Banque mondiale, dont la mission va s'achever vendredi 13 février 2026, vont également rencontrer, durant leur séjour, d'autres membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des représentants du secteur privé et de la société civile, selon un communiqué du bureau de l'institution financière internationale à Dakar.

Selon le texte, les échanges porteront sur le nouveau cadre de partenariat entre l'État du Sénégal et la Banque mondiale, qui est "en cours de finalisation".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les fonctionnaires de l'institution financière internationale discuteront aussi du plan "Sénégal 2050" et de l'optimisation du portefeuille des programmes" de la Banque mondiale au Sénégal, "afin de mieux répondre aux besoins des populations".

Ils discuteront avec leurs hôtes des "perspectives de mobilisation de ressources additionnelles" pour le Sénégal, ajoute le communiqué.

"L'un des temps forts de la mission sera le lancement officiel du pacte AgriConnect Sénégal, destiné à transformer les chaînes de valeur agricoles et à promouvoir la création d'emplois décents pour les jeunes et les femmes en milieu rural", souligne la même source.

À l'occasion de sa visite, la mission va apprécier les résultats du partenariat entre le groupe de la Banque mondiale et l'État du Sénégal. Elle va aussi identifier les leviers permettant d'en accroître l'impact au profit des populations.

La Banque mondiale rappelle que le portefeuille de ses investissements au Sénégal s'élève actuellement à 3,8 milliards de dollars américains, environ 2 000 milliards de francs CFA.

Ce portefeuille comprend 20 projets nationaux, dont le financement global est d'environ 1 600 milliards de francs CFA, et huit opérations d'intégration régionale d'un montant de 414 milliards de francs CFA, selon le communiqué.

Le portefeuille des investissements de la Société financière internationale un membre du groupe de la Banque mondiale est de 337 milliards de francs CFA. Les engagements bruts de l'Agence multilatérale de garantie des investissements un autre membre de la Banque mondiale s'élèvent à 724 milliards de francs CFA.