Sénégal: Fatou Sow Sarr parmi les 100 Africaines les plus influentes en 2025

5 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La Commissaire au développement humain et aux affaires sociales de la CEDEAO, Fatou Sow Sarr, figure dans le classement des 100 femmes africaines les plus influentes de l'année 2025, établi par Avance Media, une agence spécialisée dans le conseil média et les relations publiques.

"Ce classement dresse un portrait des femmes qui ont gravi les échelons ou occupé des postes décisionnels de premier plan à l'échelle locale et internationale", souligne la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dans un communiqué parvenu à l'APS.

Avance Media a rendu un hommage à la sociologue sénégalaise pour l'impact exceptionnel de son travail, qui continue d'inspirer et d'ouvrir de nouvelles perspectives aux femmes africaines à travers l'Afrique et la diaspora, poursuit le texte.

Le document précise, en outre, qu'Avance Media, l'initiatrice du projet d'autonomisation des filles, Be A Girl, a établi ce classement des 100 femmes africaines les plus influentes de l'année 2025, dans le but d'inspirer la prochaine génération de femmes du continent passionnées par le changement et la remise en question du statu quo.

