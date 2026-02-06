Congo-Kinshasa: Les avocats de Nathanael Onokomba dénoncent une « détention arbitraire » depuis un mois à Kinshasa

Le Collectif des avocats de Nathanael Onokomba, leader du mouvement citoyen « Jeunesse Extra Système », tire la sonnette d'alarme sur la détention prolongée de son client. Dans un communiqué de presse publié ce jeudi 5 février, ils dénoncent la détention de leur client à la prison militaire de Ndolo, qualifiée de « violation flagrante de ses droits fondamentaux », un mois après son arrestation.

Selon le collectif, Nathanael Onokomba a été enlevé le 5 janvier dernier, avant d'être officiellement incarcéré à la prison militaire de Kinshasa-Ndolo le 12 janvier. Depuis lors, déplorent ses avocats, aucune suite judiciaire n'a été donnée à son dossier. Ils exigent sa libération immédiate et sans condition.

Des opinions politiques comme seul motif d'audition

Le communiqué précise que lors de son unique audition, tenue le 21 janvier, les enquêteurs se sont exclusivement focalisés sur les opinions politiques critiques exprimées par le leader citoyen sur les réseaux sociaux en juin 2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour ses avocats, ces propos relèvent de la liberté d'expression, garantie par la Constitution congolaise.

« Trente et un jours se sont écoulés sans que des charges valables ne soient portées contre lui, ni que sa mise en liberté ne soit accordée, malgré les demandes répétées de ses défenseurs », s'indigne le collectif.

Violation des principes fondamentaux du droit

La défense de Nathanael Onokomba rappelle le principe fondamental en matière pénale : la liberté doit être la règle et la détention l'exception.

Les avocats réclament que si des accusations pénales crédibles existent, l'affaire soit portée rapidement devant le juge naturel de leur client, dans le cadre d'une procédure publique, contradictoire et impartiale.

Pour l'heure, ils estiment que le maintien en détention de Nathanael Onokomba viole de manière manifeste la Constitution de la République démocratique du Congo, les lois nationales en vigueur ainsi que les instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC.