Ethiopie: Le pays cherche à dynamiser la filière café par la création de valeur ajoutée

Les initiatives visant à promouvoir des produits caféicoles à forte valeur ajoutée sur les marchés internationaux s'intensifient afin de stimuler davantage les exportations de café éthiopien, a noté le ministre d'État de l'Agriculture, Melese Mekonnen.

Une exposition et une conférence africaines de haut niveau consacrées au café fin ont été officiellement lancées aujourd'hui à Addis-Abeba pour une durée de trois jours.

À l'ouverture de l'événement, le ministre d'État à l'Agriculture a souligné que l'Éthiopie occupe une place singulière dans l'industrie mondiale du café, abritant près de 90 % de la diversité génétique du café africain.

Cet atout, a-t-il expliqué, constitue un socle essentiel pour garantir la qualité, la résilience et la différenciation du café éthiopien sur les marchés internationaux.

Il a précisé que les priorités politiques du gouvernement portent sur l'augmentation de la productivité, l'amélioration continue de la qualité, le développement de la valeur ajoutée et le renforcement de l'agro-transformation, en partenariat étroit avec un secteur privé dynamique et encadré.

Malgré la volatilité des marchés mondiaux, les exportations de café éthiopien ont enregistré une progression remarquable, atteignant plus de 1,4 milliard de dollars en 2023, 1,43 milliard de dollars en 2024 et 2,65 milliards de dollars en 2025.

Selon le ministre d'État, ces résultats sont le fruit de réformes politiques ciblées, d'efforts soutenus en matière de qualité et d'une diversification accrue des marchés d'exportation.

Il a ajouté que la demande mondiale croissante pour des cafés de spécialité, durables et traçables ouvre de nouvelles perspectives non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour l'ensemble du continent africain.

Abordant l'Initiative Empreinte Verte, Melese Mekonnen a indiqué qu'elle a mobilisé des communautés à travers le pays pour la plantation de millions de jeunes plants, dont des caféiers et des espèces indigènes.

Il a souligné que cette initiative représente à la fois une action environnementale et un investissement stratégique en faveur de la productivité et de la durabilité à long terme du café éthiopien et africain.

Le ministre d'État a par ailleurs insisté sur le fait que la transformation du secteur caféier africain nécessite une coordination continentale renforcée entre les gouvernements, les producteurs, le secteur privé, les partenaires au développement et les institutions régionales, afin de libérer tout le potentiel de la filière.

Dans cette optique, il a appelé à un leadership politique plus affirmé, à un renforcement du commerce intra-africain et au développement de chaînes de valeur régionales allant au-delà de l'exportation de matières premières, pour inclure la transformation, la torréfaction et la création de valeur sur le continent.

De son côté, la directrice exécutive de l'Organisation internationale du café (OIC), Vanusia Nogueira, a souligné l'urgence de relever les défis du secteur par la coopération, l'innovation et une croissance inclusive.

Elle a estimé que le café devrait être considéré comme un élément de solution aux enjeux mondiaux, plutôt que comme un problème.

Elle a également évoqué plusieurs défis majeurs, notamment la faible inclusion des femmes et des jeunes filles, les effets du changement climatique, les contraintes réglementaires, l'accès limité au financement, la précarité de l'emploi et l'augmentation du fardeau de la dette dans les pays producteurs de café.

Selon elle, la prospérité du secteur caféier ne doit pas être évaluée uniquement à l'aune des performances économiques, mais aussi à travers le progrès social et l'amélioration des conditions de vie des communautés agricoles.

Organisé du 4 au 6 février 2026, cet événement de trois jours réunit producteurs, exportateurs, négociants, torréfacteurs, investisseurs, décideurs politiques et partenaires au développement, dans le but de promouvoir l'excellence du café africain et de renforcer son intégration aux marchés mondiaux.