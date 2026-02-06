Congo-Kinshasa: Pont entre Kinshasa et Brazzaville - Validation de l'accord bilatéral sur l'application du régime fiscal

Deux capitales les plus rapprochées du monde, Kinshasa et Brazzaville se mettent d'accord pour un régime fiscal particulier commun.

Des experts de deux rives ont validé, ce jeudi 5 février, à Kinshasa, l'accord bilatéral sur l'application de ce régime qui sera en vigueur lors de la gestion du pont route-rail entre ces deux villes.

Pour rédiger cet accord, les experts de la RDC (Kinshasa) et du Congo ( Brazzaville) ont travaillé intensément durant 4 jours dans les locaux de l'Agence congolaise des grands travaux à Kinshasa.

Ces assises techniques, officiellement lancées, marquent une nouvelle étape vers la concrétisation de ce projet stratégique, estime la Cheffe de délégation de Brazzaville.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Suivez les propos de Caddy Elisabeth Ndala :

Pour la République du Congo, la coordonnatrice des marchés publics à la Délégation générale des Grands Travaux était accompagnée des quatre collègues tous experts dans le domaine.

De son côté, le directeur dénéral de l'Agence congolaise des grands travaux salue ce pas important que vient de franchir le projet pont route-rails.

Ecoutez un extrait du discours de Nico Nzau Nzau:

Le projet pont route-rail Kinshasa-Brazzaville vise à renforcer l'intégration économique entre la RDC et le Congo, stimuler les échanges commerciaux et ouvrir les deux états au reste de l'Afrique.

Du coté RD Congolais, des délégués des régies financières dont la DGI, DGDA et DGRAD ont, chacun, apporté des connaissances sur l'ensemble des taxes, impôts et droits liés au projet.

Cette rencontre a été bouclée par le Directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT), point Focal du projet pour la RDC.