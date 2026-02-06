Congo-Kinshasa: LINAFOOT - Mazembe accroché par Tanganyika, Vita vs Rangers reporté

5 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) s'est poursuivi, mercredi 4 février, avec trois matchs disputés dans le groupe A et deux rencontres dans le groupe B. Le duel entre l'AS Vita Club et l'AC Rangers n'a pas eu lieu en raison de l'impraticabilité du Stade Tata Raphaël de Kinshasa, inondé par les eaux de pluies.

Groupe A : Mazembe freiné, Blessing victorieux

Leader du groupe A, le TP Mazembe a été tenu en échec par le FC Tanganyika (0-0) lors de la 20e journée au Stade Joseph Kabila de Kalemie.

À Kolwezi, au stade Dominique Diur, le FC Blessing s'est imposé face au FC Tshikas (3-1) dans un match avancé de la 25e journée. De son côté, Lubumbashi Sport a chuté contre l'US Tshinkunku (0-1) au Stade des Jeunes de Katoka à Kananga.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Groupe B : Dauphin Noir s'impose, MK et New Jack dos à dos

Dans le groupe B, le Céleste FC de Mbandaka a perdu face à l'AS Dauphin Noir de Goma (2-3) lors d'un match en retard de la 1ère journée, joué au Stade Joseph Kabila de Kindu.

Le FC MK et New Jack se sont neutralisés (1-1) dans une rencontre avancée de la 24e journée.

Classement actualisé

Groupe A : Mazembe reste en tête avec 42 points, suivi de Saint Éloi Lupopo (39 pts), AS Simba (39 pts) et Don Bosco (39 pts). Le FC Tanganyika complète le top 5 avec 27 points.

Groupe B : La JSK domine avec 39 points, devant l'AS Vita Club (32 pts) et Maniema Union (27 pts). L'AS Dauphin Noir est 4e avec 25 points, suivi du Céleste FC (23 pts).

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.