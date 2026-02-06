Congo-Brazzaville: Gouvernance - Le Parlement congolais prêt à collaborer avec le Maep

Poursuivant sa série de rencontres avec les autorités congolaises, la directrice générale du secrétariat continental du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (Maep), Marie-Antoinette Rose Quatre, a échangé, le 3 février à Brazzaville, respectivement avec le président du Sénat, Pierre Ngolo, et celui de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba.

Fidèle à sa volonté de dialoguer pour accélérer la mise en œuvre des standards de bonne gouvernance en Afrique, la directrice générale du secrétariat continental du Maep, Marie-Antoinette Rose Quatre, a rencontré les présidents des deux chambres du Parlement.

Les échanges entre eux ont permis de souligner le rôle fondamental du pouvoir législatif dans le processus du Maep, notamment en matière de contrôle de l'action publique, d'adoption des réformes et de suivi de leur mise en œuvre.

Le Sénat et l'Assemblée nationale constituent, à son égard, des acteurs-clés de l'appropriation nationale du Maep. «Leur implémentation renforce la crédibilité du processus du Maep et assure une meilleure traduction des recommandations aux réformes législatives et institutionnelles concrètes », a déclaré Marie-Antoinette Rose Quatre.

Depuis sa prise de fonction en juin 2024, la revitalisation du Maep constitue l'une des priorités stratégiques du secrétariat continental, en particulier dans les pays comme le Congo où ce processus se trouve à un moment déterminant.

La directrice générale du Maep a reçu, à cet effet, l'approbation tour à tour des présidents Pierre Ngolo et Isidore Mvouba pour une collaboration franche avec son institution afin de garantir le déploiement effectif de ce mécanisme au niveau national. « Leur représentation au sein de la Commission nationale d'auto-évaluation du Maep est le gage d'un processus inclusif, équilibré et durable », a-t-elle souligné.

Pour rappel, créé en 2003 par le Comité des chefs d'Etat et de gouvernement, le processus du Maep, dont l'application par les pays africains était d'un commun accord, a pour but d'évaluer et de réviser systématiquement la gouvernance en Afrique afin de promouvoir la stabilité politique, l'intégration économique au niveau sous-régional et continental, la croissance économique et le développement durable.