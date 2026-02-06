Ethiopie: Clôture réussie de la première réunion du Comité de défense conjoint éthio-kényan

Addis-Abeba — La première session du Comité de défense conjoint éthio-kényan (CDC), tenue au quartier général de la Défense à Nairobi, s'est achevée avec succès, ont annoncé les Forces de défense éthiopiennes.

Cette rencontre avait pour objectif de consolider la coopération bilatérale en matière de défense, de renforcer la coordination sécuritaire régionale et d'approfondir le partenariat militaire stratégique entre l'Éthiopie et le Kenya.

À la tête de la délégation éthiopienne, le général de division Teshome Gemechu, directeur général des relations extérieures et de la coopération militaire des Forces de défense, a mis en avant la solidité des relations entre les forces armées des deux pays, qu'il a qualifiées de déterminantes pour la paix et la stabilité régionales.

Il a souligné que cette coopération repose sur la confiance mutuelle, le respect réciproque et des intérêts communs, rappelant que les deux nations ont contribué de manière significative au maintien de la paix et de la sécurité dans la région, au-delà de la simple protection de leurs intérêts nationaux.

Selon le général Teshome, les échanges inscrits à l'ordre du jour ont permis de renforcer concrètement la coopération bilatérale et ont mis en évidence la nécessité d'une action collective ferme face aux défis sécuritaires actuels dans la région.

Il a également appelé à poursuivre ces efforts positifs, sans se laisser influencer par des acteurs qui minimisent l'importance et l'efficacité de ce partenariat, réaffirmant l'engagement des Forces de défense éthiopiennes à agir avec responsabilité, rigueur et efficacité.

De son côté, le général de division Frederick Leuria, chef d'état-major adjoint des Forces de défense kényanes chargé des opérations, de la planification, de la doctrine et de l'entraînement, a rappelé que les relations entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et de l'énergie, ainsi que les liens humains étroits entre leurs populations, remontent à plusieurs siècles.

Il a également insisté sur l'importance stratégique de cette réunion pour garantir des bénéfices mutuels, en renforçant la coopération en matière de paix et de sécurité.

Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement de l'accord de coopération en matière de défense signé l'année dernière, qui a instauré un cadre structuré visant à coordonner, gérer et approfondir les relations de défense entre l'Éthiopie et le Kenya, dans l'objectif de promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité collective dans la région.