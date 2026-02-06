Congo-Kinshasa: Kongo Central - Une instruction judiciaire ouverte contre le Gouverneur pour détournement présumé

Le Bureau de l'Assemblée provinciale du Kongo Central a autorisé, mercredi 28 janvier, l'ouverture d'une instruction judiciaire à l'encontre du gouverneur Grâce Nkuanga Masuangi Bilolo, soupçonné de détournements de deniers publics.

Cette décision fait suite au réquisitoire du Procureur général près la Cour de cassation, daté du 23 janvier, sollicitant l'autorisation de poursuites.

Tout en rappelant le principe de la présomption d'innocence, l'Assemblée provinciale a donné son accord, contraignant le gouverneur à comparaître devant la justice compétente pour présenter sa défense.

L'affaire remonte au 15 août 2025, lorsque l'Inspection générale des finances (IGF), sur instruction de la Présidence de la République, avait lancé une mission de contrôle sur la gestion de la redevance pétrolière et des recettes des péages dans la province.

Les enquêteurs ont révélé un détournement de plus d'un million de dollars américains. Toutefois, selon Joseph Mabanga, président de la cohésion des notables du Kongo Central, le montant détourné avoisinerait plutôt les 50 millions de dollars.

-Quelle lecture faire de l'autorisation du bureau de l'Assemblée provinciale du Kongo Central de poursuivre le gouverneur Grâce Nkuanga Masuangi Bilolo ?

Invités :

-Jean Malongo Nzenza, Porte-parole du gouvernement provincial du Kongo Central.

-Joseph Mabanga, Président de la Cohésion provinciale des notables issus des 366 groupements du Kongo central, une structure de la société civile qui défend les intérêts de cette province.

-Sudi Kimputu Alimasi, avocat, il est expert en décentralisation.