Afrique de l'Ouest: BRVM - Evolution haussière des activités du marché ce jeudi 5 février 2026.

A l'exception du marché des obligations, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une évolution haussière à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 5 février 2026.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 1,167 milliard FCFA la veille à 1,986 milliard FCFA ce5 février 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 70,743 milliards, à 14 251,235 milliards FCFA contre 14 180,492 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations connait par contre une baisse de 1,53 milliard, passant de 11 520,982 milliards FCFA la veille à 11 519,452 milliards FCFA ce jeudi 5 février 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les indices sont en embellie. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a progressé de 0,50% à 369,63 points contre 367,79 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en hausse de 0,45% à 174,66 points contre 173,88 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Prestige a augmenté de 0,70% à 152,04 points contre 150,98 précédemment.

L'indice BRVM Principal connait une hausse de 0,45% à 239,91 points contre 238,83 points la veille. Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation de 0,49% à 142,33 points contre 141,63 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 3 440 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 4 030 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 7,39% à 6 390 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,31% à 2 055 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 1 770 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 3,25% à 1 490 FCFA), BOA Mali (moins 2,41% à 4 250 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 2,21% à 2 650 FCFA), BOA Niger (moins 1,70% à 2 605 FCFA) et Loterie Nationale du Bénin (moins 1,02% à 3 900 FCFA).