Congo-Brazzaville: Denis Sassou-Nguesso annonce sa candidature à l'élection présidentielle

5 Février 2026
Radio France Internationale

Denis Sassou-Nguesso, 82 ans, président sortant du Congo, sera candidat à sa propre succession lors du scrutin du 15 mars prochain. Il l'a annoncé de sa propre voix ce jeudi 5 février, à Bambou Mingali, à près de 60 kilomètres au nord de Brazzaville, où il a lancé la première grande foire agricole du Congo. Il a salué le travail des agriculteurs et promis de les accompagner. Sa formation, le Parti congolais du travail (PCT) l'avait investi fin décembre.

« Je salue les producteurs agricoles, au sens large. Je salue leur courage, leur engagement, leur dévouement. Je salue la jeunesse qui s'est engagée », a déclaré Denis Sassou-Nguesso. « Et, alors, nous pensons que ce mouvement [de production agricole, NDLR] engagé va s'épanouir, va prendre de l'ampleur et de la force au cours des années à venir », a estimé le président candidat.

« Et, voilà pourquoi, aussi directement, je dis que je vais accompagner ce mouvement parce qu'il va prendre de l'ampleur. Je vais accompagner ce mouvement et je vous dis aussi directement, et pour cela, je vais faire acte de candidature », à la présidentielle, dont la clôture des dépôts interviendra le 12 février prochain.

Je vais faire acte de candidature.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sassou-Nguesso avait été désigné, sans surprise, à l'unanimité candidat du Parti congolais du travail au pouvoir (PCT) le 30 décembre dernier, son parti l'ayant appelé à briguer un nouveau mandat.

Né en 1943, Denis Sassou-Nguesso cumule plus de quarante ans à la tête du Congo-Brazzaville. Il a dirigé le pays sous le régime du parti unique de 1979 à 1992, avant d'être battu lors des premières élections pluralistes par Pascal Lissouba. Revenu au pouvoir en 1997 à la faveur d'une guerre civile, il a été élu en 2002 puis réélu en 2009. En 2015, il a fait modifier la Constitution pour lever la limitation à deux mandats présidentiels.

L'élection, initialement fixée le 22 mars, se tiendra finalement le 15 mars.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.