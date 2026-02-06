Congo-Brazzaville: Denis Sassou-Nguesso annonce sa candidature à l'élection présidentielle

Denis Sassou-Nguesso, 82 ans, président sortant du Congo, sera candidat à sa propre succession lors du scrutin du 15 mars prochain. Il l'a annoncé de sa propre voix ce jeudi 5 février, à Bambou Mingali, à près de 60 kilomètres au nord de Brazzaville, où il a lancé la première grande foire agricole du Congo. Il a salué le travail des agriculteurs et promis de les accompagner. Sa formation, le Parti congolais du travail (PCT) l'avait investi fin décembre.

« Je salue les producteurs agricoles, au sens large. Je salue leur courage, leur engagement, leur dévouement. Je salue la jeunesse qui s'est engagée », a déclaré Denis Sassou-Nguesso. « Et, alors, nous pensons que ce mouvement [de production agricole, NDLR] engagé va s'épanouir, va prendre de l'ampleur et de la force au cours des années à venir », a estimé le président candidat.

« Et, voilà pourquoi, aussi directement, je dis que je vais accompagner ce mouvement parce qu'il va prendre de l'ampleur. Je vais accompagner ce mouvement et je vous dis aussi directement, et pour cela, je vais faire acte de candidature », à la présidentielle, dont la clôture des dépôts interviendra le 12 février prochain.

Je vais faire acte de candidature.

Sassou-Nguesso avait été désigné, sans surprise, à l'unanimité candidat du Parti congolais du travail au pouvoir (PCT) le 30 décembre dernier, son parti l'ayant appelé à briguer un nouveau mandat.

Né en 1943, Denis Sassou-Nguesso cumule plus de quarante ans à la tête du Congo-Brazzaville. Il a dirigé le pays sous le régime du parti unique de 1979 à 1992, avant d'être battu lors des premières élections pluralistes par Pascal Lissouba. Revenu au pouvoir en 1997 à la faveur d'une guerre civile, il a été élu en 2002 puis réélu en 2009. En 2015, il a fait modifier la Constitution pour lever la limitation à deux mandats présidentiels.

L'élection, initialement fixée le 22 mars, se tiendra finalement le 15 mars.