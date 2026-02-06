Afrique: L'autosuffisance en bananes à la portée du Sénégal

L'autosuffisance en bananes est à la portée du Sénégal, a déclaré, jeudi, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, appelant les acteurs de la filière à renforcer la production pour permettre au pays d'aller à la conquête du marché africain.

"Je crois que c'est une conviction forte que la souveraineté [en bananes] est à la portée du Sénégal et au-delà de la souveraineté, le Sénégal doit être en mesure d'aller à la conquête du marché africain en termes d'exportation [de bananes] si l'accompagnement qui a été fait dans le secteur [..] et qui a produit de formidables résultats se poursuit", a-t-il dit. Cet accompagnement, à travers le gel des importations "a valu cette année des résultats significatifs", a-t-il salué.

Le chef d'Etat, arrivé le même jour à Tambacounda pour une tournée économique de deux jours dans cette région a visité dans l'après-midi le périmètre agricole de production de bananes du groupe Yellitaare de Laboya situé dans l'arrondissement de Missirah.

Le président Faye était en compagnie du gouverneur de la région, Guedj Diouf, du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Diagne et des représentants des producteurs, en l'occurrence Mamadou Oumar Sall et de son fils Mamadou Yaya Sall.

"Naturellement, nous atteindrons très rapidement la satisfaction de la demande nationale et nous irons à la conquête du marché sous régional", a affirmé Bassirou Diomaye Faye.

"L'ambition n'est pas seulement de donner au Sénégal la consommation en bananes dont les Sénégalais ont besoin pendant une année, mais c'est fournir également avec la même intensité les pays limitrophes et profiter du cadre communautaire de la communauté économique des États de l'Afrique et de l'ouest (CEDEAO) pour rayonner et aller à la conquête de toute l'Afrique avec l'opportunité qu'offre la ZELECAF, la zone libre échange continentale africaine", a poursuivi le chef de l'Etat.