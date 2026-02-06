Rwanda: Paul Kagame répond aux menaces de sanctions internationales contre le pays

Le Rwanda a ouvert ce jeudi 5 février son Dialogue national, forum qui se tient tous les deux ans. À l'ouverture de la cérémonie, le président Paul Kagame est, dans son adresse à la nation, largement revenu sur le conflit régional à l'est de la République démocratique du Congo.

Ce jeudi 5 février, le Rwanda a ouvert le Dialogue national, Umushyikirano en kinyarwanda, forum qui réunit membres du gouvernement, organisations de la société civile et citoyens pour un débat d'idées et de questions avec les responsables politiques du pays.

À l'ouverture de la cérémonie, le président Paul Kagame est, dans son adresse à la nation, largement revenu sur le conflit régional à l'est de la République démocratique du Congo. Rejetant les accusations d'accaparement des minerais congolais par Kigali et dénonçant la présence d'anciens génocidaires en RDC, le chef de l'État a également répondu aux menaces de sanctions internationales contre le Rwanda.

« La quantité de menaces auxquelles nous sommes confrontés au quotidien : "Nous ferons ceci si vous ne faites pas cela, nous ferons cela si vous ne faites pas ceci". Parfois, on se sent étouffé, mais au lieu d'être étouffé par tout cela, je préfère m'étouffer en défiant ces menaces et en vous disant d'aller en enfer.

Vous ne pouvez pas me créer des problèmes, puis venir m'en rendre responsable, et ensuite commencer à me menacer. La conversation finit par tourner autour des menaces au lieu de s'attaquer au problème.

Cet homme, Tshisekedi, qui se tient là, insulte les gens et profère des menaces, puis la communauté internationale vient me voir et me dit : "Vous devez faire ceci". Je leur réponds : "Ne réalisez-vous pas qu'en faisant cela, vous ne faites en réalité que l'encourager à ne pas chercher de solution à ses problèmes, ou quels que soient les problèmes qui existent entre nous et eux" ?

Quand on traite un pays, ou un président, ou un gouvernement, comme un enfant gâté, il n'y a jamais de reproche adressé à ceux-là mêmes qui ont créé ce problème et qui continuent à l'entretenir », a déclaré le président Kagame.