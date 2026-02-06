Afrique: Sommet sur les minerais critiques à Washington - Que faut-il retenir pour la RDC?

À Washington se tenait mercredi 4 février un sommet interministériel sur les minerais critiques et terres rares. Objectif affiché pour Trump : concurrencer la Chine et s'assurer des approvisionnements. Un peu plus tôt cette semaine, le président américain avait annoncé un plan à 12 milliards de dollars pour créer une réserve de minerais, le « Project Vault ». À l'occasion de ce sommet qui a réuni les représentants d'une cinquantaine de pays, un protocole d'accord avec la RDC a été signé.

50 000 tonnes de cathodes de cuivre - la première étape de transformation du minerai qui prend la forme d'épaisses feuilles - seront fournies par la compagnie minière congolaise Gécamines. Une transaction qui se fera par le biais de son partenariat avec l'entreprise Mercuria. Un protocole d'accord a été signé entre les autorités congolaises, l'agence de la coopération américaine DFC et sa Banque d'import-export.

Il fait logiquement suite aux négociations entamées entre Kinshasa et Washington début décembre. La RDC avait proposé une liste d'actifs aux entreprises américaines. Parmi les deals sur les rails : la prise de participation dans les mines de Mutanda et de Kolwezi. Glencore avait déjà annoncé mardi avoir signé un protocole d'accord pour la vente de 40 % de ces actifs à Orion Critical Mineral Consortium.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette entité dédiée aux investissements dans les minerais stratégiques est au coeur de la stratégie américaine : elle a été créée en 2025 et dotée de 600 millions de dollars. Une mise de départ qui a permis de lever 1,2 milliard de dollars supplémentaires, a précisé à l'occasion de ce sommet le département d'État américain.

Face au quasi-monopole chinois, les experts du secteur minier comme Jean-Pierre Okenda saluent la diversification des partenariats. Cependant le fondateur et directeur exécutif de l'ONG Sentinelle des Ressources Naturelles pointe des questions en suspens.

« Comment la RDC va finalement gérer tout cet afflux d'investissements ou d'accords de partenariat et à quoi ils sont reliés pour concrètement obtenir quoi, en fait ? Donc, on n'a pas d'objectifs assez clairs, structurés pour le moment à court et long terme, qui démontrent d'où est-ce que nous voulons partir... la direction que le Congo veut prendre », souligne Jean-Pierre Okenda.