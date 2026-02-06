Gabon: Le DELCA s'offre une journée scientifique pour s'arrimer aux enjeux nationaux et défis mondiaux

Le Département de Langues, Littérature et Communication Appliquées (DELCA) de l'Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH) a récemment organisé une journée scientifique sous le thème " La Recherche sur les Langues, la Littérature et la Communication dans l'Écosystème Culturel et Politique Gabonais : Enjeux nationaux et Défis Mondiaux".

Organisé dans les locaux de l'IRSH, situé au sein de l'Université Omar Bongo (UOB), l'évènement a réuni plusieurs acteurs, notamment les enseignants des lycées et écoles publiques, les enseignants-chercheurs et représentants de plusieurs administrations publiques. "Cette journée avait pour objectif de faire connaître au grand public les travaux des chercheurs, en tant qu'acteur du développement" a expliqué Dr. Annie Paule Boukandou, le Chef de département du DELCA, lors de son discours de circonstance.

" A l'heure où l'IRSH s'approprie et met en oeuvre le Programme de Recherche Culture et Développement Durable du Gabon, pour être en adéquation avec la volonté de faire de la culture un pilier du développement durable du Gabon, sous l'ère de la V République, il apparaît avec évidence que les langues, la littérature et la communication occupent une place stratégique dans la compréhension, la valorisation et la transformation de notre société. Dans ce contexte, le DELCA ne saurait être en marge des problématiques actuelles", a-t-elle ajouté pour justifier l'organisation de cette activité.

Tout en saluant l'organisation de cette journée scientifique, le Pr. Alphonse Ndinga, Directeur de l'IRSH, a rappelé que la communication autour des activités scientifiques des départements relève des engagements fondamentaux des chercheurs.

Cette démarche constitue, selon lui, une occasion privilégiée de mettre en lumière l'intérêt et l'importance stratégique du DELCA, qui contribue à positionner l'IRSH au sommet de la recherche scientifique. Il a par ailleurs exprimé le souhait que cette dynamique soit partagée par les autres départements, afin de renforcer une culture institutionnelle de valorisation de la recherche.

Parmi les activités de la journée, des communications scientifiques, des vernissages et exposition et vente d'ouvrages. Au titre des communications, la leçon inaugurale, présentée par le Pr. Achille Mamfoumbi Mve, a porté sur le thème : "L'existentialisme scientifique mutualisé est un humanisme augmenté ".

A travers ce thème, l'enseignant-chercheur a mis en évidence la mutualisation des ressources et des compétences dans le cadre de la production scientifique. Cette collaboration scientifique agissante constitue l'une des forces du DELCA, a-t-il expliqué.

Le Pr Anaclet Ndong Ngoua, pour sa part, a exposé sur le thème de "la communication pour le développement" afin de mettre en évidence le manque de considération de cette forme de communication dans les politiques publiques et les projets de développement au Gabon.

Dans le même sens, Jerry Bibang, membre du Groupe d'Études et de Recherche en Communication (GERC) a exposé sur le thème : "la communication publique dans les conseils municipaux et départementaux à l'ère de la V République au Gabon : défis et perspectives".

En marge des communications scientifiques, la journée a été ponctuée par la présentation des différents laboratoires du DELCA, le vernissage de l'ouvrage "Au pays des raccourcis" de l'auteur André Zoula, par Dr. Chamberlin Lengongo et M. Honoré Ovono Obame.

Le public a également eu droit à la présentation des ouvrages les Écritures Gabonaises et l'Atlas linguistique et culturel du Gabon, présentés respectivement par Dr. Béatrice Bikene et Pr. Ludwine Mbimdi.