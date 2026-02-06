Sénégal: JO d'hiver Milan/Cortina - Mamadou Diagna Ndiaye a porté la flamme olympique

Le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et du Comité d'organisation des jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, Mamadou XXVe Ndiaye, a porté, ce jeudi, la flamme olympique à la veille du démarrage Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina (MICO) en Italie, a appris l'APS.

Choisi pour porter la flamme sous le dossard 072 ce 5 février, le président du COJOJ Dakar 2026 a passé le relais à Janet Evans, ancienne médaillée olympique américaine en natation et membre de Los Angeles 2028, après l'avoir reçu de Tony Estanguet, ancien président du Comité d'organisation des JO Paris 2024.

"Participer au relais de flamme de MICO 2026 est pour moi un honneur. MICO passe le témoin à Dakar et me permets de donner rendez-vous à tout le mouvement et même au monde entier à Dakar le 31 octobre 2026", a déclaré Mamadou Diagna Ndiaye au terme de la course.

Le président du COJOJ Dakar 2026 a présenté devant la 145eme session du CIO tenue à Milan, mardi, le rapport sur la préparation des JOJ Dakar 2026, en présence du Coordonnateur général, Ibrahima Wade et du Directeur des relations internationales, Balla Dièye.

Vingt ans après les Jeux de Turin, l'Italie va accueillir de nouveau, à partir de vendredi, le monde du sport à l'occasion des XXVe Jeux Olympiques d'hiver, qui vont se dérouler à Milano-Cortina, jusqu'au 22 février 2026.

Cette édition mettra à l'honneur 16 disciplines olympiques réparties sur "des sites d'exception allant des sommets majestueux des Alpes italiennes à l'effervescence urbaine et cosmopolite de Milan", selon les organisateurs.