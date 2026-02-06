Soudan: Le Premier Ministre s'entretient avec la DG de l'OIM sur le soutien des Soudanais déplacés par la guerre

Le Premier Ministre, professeur Kamil Idris, a rencontré matin, jeudi, Mme Amy Pope, Directrice générale de l'Organisation internationale de la migration, ainsi que les responsables du dossier du Soudan au sein de l'organisation, afin de discuter la situation humanitaire et la crise de déplacement due à la guerre par procuration menée par la milice rebelle contre le Soudan et ses citoyens. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des réunions éclairantes en cours à Genève.

Son Excellence le Premier ministre a exprimé les remerciements et l'appréciation du gouvernement soudanais à l'Organisation internationale pour la migration et à sa direction pour leur rôle central dans la réponse à la crise humanitaire, saluant les efforts du bureau national de l'organisation.

Il a également passé en revue la situation rencontrant les Soudanais dans les pays d'exil et les défis confrontant les rapatriés, soulignant l'espoir du gouvernement du Soudan de voir l'organisation jouer un grand rôle pour soutenir le retour volontaire, la réintégration, le rétablissement rapide et lier l'action humanitaire au processus de développement.

Le Premier ministre a présenté un exposé sur l'initiative du Gouvernement de l'espoir pour la paix, qu'il considère comme un produit purement national, et une équation compréhensive qui tient compte de toutes les complexités de cette guerre imposée et trace la voie vers la solution, l'instauration de la paix durable, la fin de la guerre et la création d'un environnement propice au retour volontaire et à la reconstruction.

Il a affirmé l'engagement du gouvernement à faciliter le travail des organisations humanitaires et à garantir la sécurité des travailleurs humanitaires, dans le cadre du respect de la souveraineté nationale et de la coordination à travers les mécanismes gouvernementaux.

Pour sa part, Mme Amy Pope a accueilli favorablement cette initiative et a affirmé le désir de l'organisation de redoubler les efforts de son bureau à Khartoum pour soutenir les personnes déplacées et les réfugiés, ainsi que les efforts de reconstruction et de rétablissement national.