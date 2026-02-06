Soudan: Secteur du Développement Social au Conseil des Ministres se rassure sur les préparatifs pour l'achèvement des examens du Certificat Soudanais

La ministre des Affaires du Conseil des ministres, Dr. Lamiya Abdelghafar Khalafallah, a honoré la réunion du secteur du développement social et culturel au Conseil des ministres, tenue ce mercredi à Khartoum, sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr. Ahmed Madawi Moussa.

La ministre des Affaires du Conseil des ministres a souligné l'importance des réunions des secteurs ministériels, les considérant comme l'un des mécanismes essentiels du Conseil des ministres pour appuyer la coordination entre les ministères, examiner les dossiers en profondeur, élargir la concertation et réduire le temps nécessaire à la présentation et à la soumission des questions au Conseil des ministres.

Lors de sa réunion, le secteur du développement social et culturel a approuvé le plan de travail du secteur ainsi que celui de sa commission technique. Il s'est également rassuré sur le niveau de préparation pour l'achèvement des examens du certificat secondaire reportés de 2025 et du reliquat de 2024, dont la tenue est prévue le lundi 13 avril 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le secteur a insisté sur l'importance centrale et stratégique de l'organisation de ces examens, les considérant comme l'un des principaux indicateurs permettant d'évaluer la stabilité et le relèvement du pays, en raison de leur lien étroit avec les familles et l'avenir des enfants et des générations futures.

Il a salué le rapport présenté par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement national, Dr. Tehami Al-Zein Hajar, concernant les préparatifs des examens du certificat secondaire, ainsi que les mesures et procédures qu'il contient en vue d'assurer leur tenue à la date annoncée.