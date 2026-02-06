Soudan: Al-Eiser - Les déclarations de Hamdok à Londres entraînent des conséquences juridiques et morales

5 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, Khalid Al-Eiser, a estimé, dans une publication mise en ligne ce mercredi sur sa page Facebook, que les propos tenus par l'ancien Premier ministre, Abdallah Hamdok, à la suite de la diffusion d'un enregistrement vidéo réalisé lors d'un séminaire à Londres, constituent un « aveu d'une extrême gravité » et traduisent un alignement avec des parties étrangères sous couvert de la lutte contre l'islam politique au Soudan.

Le ministre a indiqué que les déclarations de Hamdok comportaient des accusations visant des États nommément désignés, en dehors des usages diplomatiques, et qu'elles conféraient, selon ses termes, une « couverture politique à l'escalade de la guerre et à l'ingérence extérieure ».

Il a souligné que les allégations faisant état d'une domination de l'islam politique sur le gouvernement en place relèvent d'une « pure affabulation », utilisée pour justifier des interventions étrangères et prolonger le conflit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Al-Eiser a ajouté que ces propos placent Hamdok face à des responsabilités juridiques et morales, dans la mesure où ils soutiennent une intervention étrangère dans les affaires soudanaises et alimentent un discours de violence et de confrontation.

Le ministre a par ailleurs rejeté les « allégations infondées » accusant les Forces armées soudanaises d'avoir recours à des armes chimiques, estimant que ces accusations sont dénuées de toute preuve et s'inscrivent dans des « tentatives de ternir l'image de l'armée soudanaise » à la suite des revers subis par la milice armée. Il a évoqué, à cet égard, les victoires de l'armée dans les villes d'Al-Dilling et de Kadougli.

Il a conclu en appelant Hamdok à adopter une position nationale, tournée vers l'intérieur du pays et plaçant l'intérêt du Soudan au-dessus de tout alignement extérieur. Al-Eiser a, en outre, réaffirmé que ses précédentes rencontres avec Hamdok en 2021 s'étaient limitées à la recherche de moyens pour mettre fin à l'effusion de sang, niant qu'elles aient comporté la moindre demande d'ordre personnel.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.