Sénégal: Des dispositions prises pour une bonne couverture sanitaire de la ziarra de Medinatoul Houda

Le directeur régional de la Santé de Kolda (sud), docteur Yaya Baldé, a assuré jeudi que toutes les dispositions ont été prises pour une bonne couverture sanitaire de la ziarra annuelle de Médinatoul Houda, dans le département de Vélingara, avec le déploiement de plus d'une vingtaine de médecins, d'infirmiers et d'une unité mobile de dépistage contre la tuberculose.

"Toutes les dispositions sont prises pour assurer une bonne couverture sanitaire des pèlerins lors de la ziarra avec le déploiement d'une vingtaine de médecins dont certains sont venus en renfort de Dakar, des infirmiers, une unité mobile de dépistage de la tuberculose, la présence de la Pharmacie nationale d'approvisionnement avec un appui en médicaments pour une prise en charge gratuite, notamment avec des consultations médicales", a-t-il dit à l'APS, à la veille de cet évènement.

Le directeur régional de la Santé a insisté sur la collaboration entre ses services et la population pour faciliter la surveillance et la prise en charge précoce des cas de maladies.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous invitons les populations à collaborer avec les services de santé qui sont sur place, en les informant à temps, afin d'éviter de garder des malades dans les sites d'hébergement", a indiqué docteur Yaya Baldé, tout en insistant sur le respect des règles d'hygiène pour éviter d'éventuelles intoxications alimentaires.

Il a lancé, dans ce cadre, un appel aux populations, en leur demandant d'éviter de consommer des aliments périmés ou de la viande d'animaux malades et surtout de veiller sur la qualité des produits et aliments.

Pendant cette période de forte affluence à Médinatoul Houda, des équipes médicales ont été déployées pour une prise en charge sanitaire adéquate des pèlerins à travers notamment des consultations médicales gratuites offertes durant la ziarra.

Des fidèles venus de toutes les localités de la région de Kolda et même de la sous-région ont commencé à converger vers la Médinatoul Houda, pour répondre à l'appel du khalife général du Fouladou, El Hadj Thierno Mounirou Baldé, successeur de feu Thierno Ahmadou Baldé, le guide fondateur de cette cité religieuse.