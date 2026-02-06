Ile Maurice: La bourse clôture la semaine en baisse

Les principaux indices de la Bourse de Maurice ont clôturé la semaine écoulée en légère baisse. L'indice de rendement total, le SEMTRI, a perdu 0,12 % durant la semaine, clôturant la séance de mercredi à 11 155,69 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2 346,19 points. L'indice SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance de ce mercredi à 438,49 points. À la clôture du marché, la capitalisation boursière du Marché officiel se chiffrait à Rs 369,1 milliards.

Durant la semaine, 9,7 millions de titres ont été échangés durant la semaine pour un montant total de Rs 202,6 millions. Les plus gros échanges ont été notés sur : Universal Partners Ltd, MCB Group Limited, SBM Holdings Ltd, Lux Island Resorts Ltd et African Domestic Bond Fund ETF, soit Rs 52,6 millions, Rs 50,1 millions, Rs 20 millions, Rs 10,3 millions et Rs 9,1 millions respectivement.

Sur les 63 titres cotés, 14 ont terminé la semaine à la hausse, 29 sont demeurés stables et 20 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent: BlueLife Limited (+52,17 %), The Mauritius Development Investment Trust Ltd (+4,74 %), ABCB Holdings Ltd (+3,26 %), Ziweto Holdings Limited (USD) (+2,09 %) et Elite Meat Processors Limited (USD) (+1,78 %). Les plus fortes baisses concernent : Grit Real Estate Income Group Limited (USD) (-14,29 %), Lux Island Resorts Ltd (-2,91 %), NewGold ETF (-2,87 %), CIM Financial Services Ltd (-2,44 %) et Lottotech Ltd (-2,18 %).

Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse indique des performances variant de 11,66 % à 19,60 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activité, comme indiqué dans le tableau ci-contre.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 221,77 points et 386,61 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 33,9 milliards. Des transactions totalisant Rs 65,5 millions ont été enregistrées durant la semaine.

Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Union Sugar Estates Co. Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, Swan Life Ltd, United Bus Service Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, Compagnie Immobilière Ltée et Les Moulins de la Concorde Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 10,92 % et 22,38 %.

Sur le plan international, le Dow Jones a gagné 0,48 % alors que le Nasdaq a chuté de 2,36 % en une semaine. Le DAX a enregistré une légère baisse de 0,46 % alors que le FTSE-100 et le CAC-40 ont gagné 1,05 % et 0,33 % respectivement durant la même période.