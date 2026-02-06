Soudan: Le Ministre de l'Intérieur critique le silence de la communauté internationale vis-à-vis du flux d'arme au Darfour

Le Ministre de l'Intérieur, Général de police Babiker Samra Mustafa, a critiqué le silence de la communauté internationale vis-à-vis de l'afflux d'arme dans la région de Darfour et de la fourniture d'équipement militaire à la milice rebelle par des pays connus. Il a déclaré que cela avait entraîné de graves violations contre les civils, dont la dernière était le massacre d'El Fasher.

Le Ministre de l'Intérieur a rencontré mercredi la délégation d'experts de l'ONU chargée de la région de Darfour et a expliqué la discussion sur la mise en œuvre de la résolution 1591 et l'arrêt de la fourniture d'arme à la région, ainsi que le non-respect et le non-engagement d'un certain nombre de pays voisins à cet égard. Il a souligné que les armes affluent vers la région en grandes quantités et qu'il s'agit d'armes sophistiquées, et que le soutien et l'importateur sont les Émirats arabes unis via la Libye, les forces de Haftar, le Tchad et des ports africains.

Il a ajouté que cela se passe sous les yeux de la communauté internationale, qui reste silencieuse face à ces pays, ce qui constitue un crime contre le peuple soudanais. Le ministre a indiqué que le gouvernement soudanais œuvre sérieusement à travers de deux commissions pour la protection des civils et à régler la situation des personnes déplacées, et de fournir les besoins essentiels, notamment l'éducation et la santé. Le ministre a exprimé son espoir que la délégation aborde dans son rapport l'impartialité et présente les faits devant la communauté internationale.