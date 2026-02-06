Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 06 février 2026

revue de presse

Élection présidentielle au Congo : Denis Sassou N' Guesso se déclare candidat

« Je vais faire acte de candidature », a notamment déclaré le chef de l'État, Denis Sassou N' Guesso , répondant à la question d'une jeune entrepreneuse exposant à la foire agricole qui le pressait de répondre si oui il est candidat au scrutin présidentiel du mois de mars.

Jeudi 5 février, en marge de l'ouverture de la Grande foire agricole du Congo à Ignié , dans le département du Djoué-Lefini , le président Denis Sassou N' Guesso a officiellement annoncé sa candidature à l'élection prévue pour les 12 et 15 mars prochains. L'annonce fait écho aux appels de son parti ainsi que des formations politiques membres de la Majorité présidentielle lui demandant depuis plusieurs mois de se porter candidat à un nouveau mandat. (Source : Agence d’Information d’Afrique Centrale )

Burkina Faso: L'ONU exhorte le pays à restaurer les libertés civiles

Le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, a appelé jeudi le gouvernement du Burkina Faso à mettre fin à toutes les formes de restriction de l'espace civique et à revenir sur sa volonté d'interdire tous les partis politiques.

« Ce n'est pas un pas dans la bonne direction pour les droits humains du peuple du Burkina Faso », a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dans un communiqué de presse. (Source : UN News)

Djibouti : 28 millions USD pour un centre de traitement du cancer

Djibouti a signé un financement de 5 milliards de francs djiboutiens (environ 28,1 millions de dollars) le 3 février 2026, soit environ 28 millions de dollars, pour créer un centre de traitement du cancer. L’accord a été paraphé à Djeddah entre le ministre de l’Économie Ilyas Moussa Dawaleh et le président de la Banque islamique de développement, Mohamed Al Jasser . Le projet, adossé à l’hôpital Al Shifa , vise à développer des infrastructures de diagnostic et de prise en charge oncologique, réduire les évacuations sanitaires à l’étranger et renforcer la souveraineté sanitaire nationale. (Source : Africa24)

Paul Kagame répond aux menaces de sanctions internationales contre le Rwanda

Ce jeudi 5 février, le Rwanda a ouvert le dialogue national, Umushyikirano en kinyarwanda, forum qui réunit membres du gouvernement, organisations de la société civile et citoyens pour un débat d’idées et de questions avec les responsables politiques du pays.

À l’ouverture de la cérémonie, le président Paul Kagame est, dans son adresse à la nation, largement revenu sur le conflit régional à l’est de la République démocratique du Congo. Rejetant les accusations d’accaparement des minerais congolais par Kigali et dénonçant la présence d’anciens génocidaires en RDC, le chef de l’État a également répondu aux menaces de sanctions internationales contre le Rwanda. ( Source : RFI)

Nigeria - Libération des 166 chrétiens enlevés

Les 166 fidèles kidnappés lors des attaques contre deux églises à Kurmin Wali (État de Kaduna, nord du Nigeria) ont tous été libérés, a annoncé jeudi l’Association chrétienne du #Nigeria (CAN).

Le révérend John Hayab, responsable de la CAN pour le nord du pays, a confirmé le retour de l’ensemble des otages, sans préciser si une rançon avait été versée.

Un autre responsable local, le révérend Caleb Ma’aji, a indiqué que les ex-otages devraient être reçus par le gouverneur à Kaduna. Les autorités fédérales n’ont pas encore réagi publiquement. (Source : Tchad Infos )

Accusation contre Ouattara - Abidjan exige des preuves au Niger

A la suite des accusations portées par Abdourahamane Tiani contre Alassane Ouattara concernant l’attaque de l’aéroport de Niamey, le gouvernement ivoirien a vigoureusement réagi ce mercredi 4 février 2026. Le ton monte entre la Côte d’Ivoire et le Niger après que Tiani ait accusé le président ivoirien d’être impliqué dans l’attaque à l’aéroport de Niamey. Abidjan a convoqué l’ambassadeur du Niger pour exprimer sa « vive protestation » et dénoncer des allégations jugées « fantaisistes »

Lors du compte-rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, est revenu sur l’attaque survenue à l’aéroport international Diori Hamani de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026. (source APAnews)

Ghana - La pêche artisanale menacée par le pillage industriel, selon un rapport

Un nouveau rapport de l’Environmental Justice Foundation (EJF) tire la sonnette d’alarme : la flotte de chalutiers industriels au Ghana asphyxie les ressources halieutiques du pays. Selon l'EJF, l'industrie utilise systématiquement des filets illégaux pour capturer des «prises accessoires» qui représentent désormais 53 à 60 % de leurs débarquements. Le constat est sans appel pour le renouvellement des espèces : près de 97 % des sardinelles et 96 % des maquereaux capturés sont des juvéniles n'ayant pas atteint leur taille légale.



D'après EJF, cette pratique dévaste l'économie locale. Près de 94 % des pêcheurs artisans déclarent une baisse de leurs prises, entraînant une chute de revenus pour 87 % d'entre eux. (Source : PressAfrik)

Grand Libreville - Une rupture sur le réseau haute tension plonge plusieurs quartiers dans le noir

Un incident majeur sur le réseau électrique du Grand Libreville a provoqué, ce jeudi 5 février 2026, d’importantes perturbations dans la fourniture d’électricité à Libreville, Akanda, Owendo et Ntoum. En cause, la rupture d’un conducteur de 90 kV au niveau du poste source de Bisségué, situé dans le 5ᵉ arrondissement de la capitale. Selon les informations communiquées par le service communication de la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon, cet incident affecte le Réseau Interconnecté (RIC) de Libreville, infrastructure stratégique qui alimente une large partie du Grand Libreville. (Gabon media time)

Cameroun-Guinée équatoriale - L’accord yoyo-yolanda, un pari industriel face au déclin pétrolier

Les deux pays voisins ont signé, le 4 février, un accord d’unitisation pour exploiter conjointement un gisement gazier transfrontalier. Un projet stratégique qui intervient alors que leurs économies respectives sont fragilisées par l’épuisement rapide de leurs réserves d’hydrocarbures. Le Cameroun et la Guinée équatoriale viennent de conclure un accord d’unitisation, c’est à dire la valorisation d’un même champ pétrolifère par plusieurs compagnies. Cet accord a été signé mardi 4 février à Malabo et porte sur le développement du gisement gazier Yoyo-Yolanda. Situé à cheval sur la frontière maritime des deux États, ce champ abrite des réserves estimées à 2,5 Tcf (trillions de pieds cubes) de gaz naturel. (Afrik.com)

L’Egypte prévoit d’émettre un eurobond de 2 milliards $ d’ici fin juin 2026

L’émission devrait avoir lieu dans un contexte de stabilisation continue de l’économie égyptienne, portée par le reflux de l’inflation, la reprise des investissements et le rétablissement de la liquidité en devises, même si le coût élevé du service de la dette reste la principale source de vulnérabilité des finances publiques. Le ministre a également fait savoir que le gouvernement cherche à diversifier ses moyens de financement, réduire les coûts d'emprunt, attirer de nouveaux investisseurs, prolonger les échéances de la dette et répondre plus efficacement aux besoins de financement du pays. ( Source : Agence Ecofin)