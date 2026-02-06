Afrique: L'Africa Challenge Cup 2026 démarre lundi au centre Diambars de Saly

Dakar — La septième édition du tournoi international de football Africa Challenge Cup (ACC) se tient à partir de lundi, au centre Diambars de Saly-Portudal, à Mbour, avec la participation de 10 académies de football africain dont cinq sénégalaises, a appris l'APS des organisateurs.

L'édition 2026, prévue pour se poursuivre jusqu'au 15 février, va mettre aux prises dix académies de 5 pays - Guinée (1), Nigeria (1), Mali (2), Burkina Faso (1) et Sénégal (5). L'ACC est organisé depuis 2020 par l'agence sportive Bright Management Group, en collaboration avec l'académie Diambars.

La précédente édition de ce tournoi a été remportée par Téranga SC (Ex-Étoile Lusitana). "C'est une compétition qui mise sur les jeunes talents. Cet événement s'est établi comme une plateforme incontournable pour la détection et la valorisation des jeunes footballeurs africains", a expliqué le manager de l'académie Diambars, Alioune Touré.

L'ACC offre "aux jeunes pépites africains une visibilité mondiale", a-t-il indiqué au cours d'une conférence de presse, à Dakar, affirmant que l'objectif du tournoi est de mettre en avant les meilleurs talents du football africain.

"L'ACC est une plateforme de détection pour les meilleures académies d'Afrique. Nous avons reçu beaucoup de demandes de participation", avant d'opérer "des choix difficiles pour choisir les 10 académies devant participer à cette édition. Il y aura six équipes étrangères et quatre sénégalaises", a ajouté Alioune Touré.

Le manager de l'académie Diambars, parlant de l'importance de ce tournoi, a révélé qu'une dizaine de participants ont pu signer leur premier contrat après avoir participé à la précédente édition.

Eric Favre, fondateur d'Eric Favre Media, partenaire du tournoi, a assuré que sa participation n'est pas liée à une question d'argent mais d'engagement, soulignant son ambition d'accompagner les jeunes talents africains et sénégalais en les aidant à se faire connaître.