Afrique: L'Africa Challenge Cup 2026 démarre lundi au centre Diambars de Saly

5 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La septième édition du tournoi international de football Africa Challenge Cup (ACC) se tient à partir de lundi, au centre Diambars de Saly-Portudal, à Mbour, avec la participation de 10 académies de football africain dont cinq sénégalaises, a appris l'APS des organisateurs.

L'édition 2026, prévue pour se poursuivre jusqu'au 15 février, va mettre aux prises dix académies de 5 pays - Guinée (1), Nigeria (1), Mali (2), Burkina Faso (1) et Sénégal (5). L'ACC est organisé depuis 2020 par l'agence sportive Bright Management Group, en collaboration avec l'académie Diambars.

La précédente édition de ce tournoi a été remportée par Téranga SC (Ex-Étoile Lusitana). "C'est une compétition qui mise sur les jeunes talents. Cet événement s'est établi comme une plateforme incontournable pour la détection et la valorisation des jeunes footballeurs africains", a expliqué le manager de l'académie Diambars, Alioune Touré.

L'ACC offre "aux jeunes pépites africains une visibilité mondiale", a-t-il indiqué au cours d'une conférence de presse, à Dakar, affirmant que l'objectif du tournoi est de mettre en avant les meilleurs talents du football africain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"L'ACC est une plateforme de détection pour les meilleures académies d'Afrique. Nous avons reçu beaucoup de demandes de participation", avant d'opérer "des choix difficiles pour choisir les 10 académies devant participer à cette édition. Il y aura six équipes étrangères et quatre sénégalaises", a ajouté Alioune Touré.

Le manager de l'académie Diambars, parlant de l'importance de ce tournoi, a révélé qu'une dizaine de participants ont pu signer leur premier contrat après avoir participé à la précédente édition.

Eric Favre, fondateur d'Eric Favre Media, partenaire du tournoi, a assuré que sa participation n'est pas liée à une question d'argent mais d'engagement, soulignant son ambition d'accompagner les jeunes talents africains et sénégalais en les aidant à se faire connaître.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.