Sénégal: Coopération culturelle et brassage des peuples - À Kouto, le Festival Porlahla s'ouvre sous les couleurs de la Casamance

Partie de Dakar à l'aube, une délégation sénégalaise conduite par le maire de Niamone a rallié Abidjan ce lundi 02 février pour prendre part au Festival Porlahla, qui s'est ouvert ce jeudi 05 février à Kouto, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Entre émotion du premier vol, fierté culturelle et ambitions panafricaines, les festivaliers de Niamone entendent faire rayonner la diversité sénégalaise au coeur de cet événement majeur.

Il est 08 heures précises à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Sous la fraîcheur d'un matin encore timide, les pas résonnent dans le hall d'embarquement. Valises en main, regards tantôt curieux, tantôt anxieux, plus de cinquante membres d'une délégation sénégalaise s'apprêtent à vivre une expérience hors du commun. Direction : Abidjan, capitale économique ivoirienne, première étape d'un voyage culturel vers Kouto, où s'ouvre ce mardi le Festival Porlahla.

À bord de l'Airbus A-320 de la compagnie nationale Air Sénégal, l'excitation est palpable. Pour certains, notamment les plus âgés, c'est une première envolée dans le ciel. Au moment du décollage, les traits se crispent, les mains se serrent, tandis que les plus jeunes, eux, laissent éclater leur impatience, le regard déjà tourné vers l'aventure qui les attend.

Après un vol sans escale, l'appareil se pose à 10 h 52 minutes sur le tarmac de l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny. À la descente, l'accueil chaleureux des compatriotes sénégalais établis en Côte d'Ivoire dissipe la fatigue du voyage. Le Festival Porlahla peut commencer à prendre forme dans les esprits. À la tête de cette délégation, Atab Badji, maire de la commune de Niamone et chef de mission, ne cache pas sa satisfaction.

«Nous sommes en Côte d'Ivoire à l'invitation du comité d'organisation du Festival Porlahla, qui se tient du 05 au 07 février à Kouto, dans la région de Korhogo (troisième la plus peuplée de Côte d'Ivoire). Cette invitation est la suite logique du Festival culturel de Niamone que nous avons organisé à Colomba, du 29 au 31 décembre dernier, et dont la commune de Korhogo était l'invitée d'honneur », explique l'édile de cette collectivité territoriale du Sénégal. Selon lui, cette relation culturelle naissante est le fruit d'une reconnaissance mutuelle.

« Les représentants ivoiriens avaient été impressionnés par la qualité de l'organisation et la forte mobilisation populaire à Niamone. Aujourd'hui, c'est à notre tour de répondre présent, avec une délégation importante, symbole de notre engagement pour la culture », souligne M. Badji. Au-delà de la simple participation, la présence de Niamone à Kouto revêt une portée stratégique. «Notre ambition est claire : promouvoir l'image de la commune de Niamone au-delà des frontières. Cette participation montre que notre festival est désormais inscrit dans une dynamique internationale », affirme Atab Badji.

Le maire voit plus loin encore, plaidant pour une dimension sous-régionale de l'événement. « Le Festival Porlahla peut devenir un véritable espace de cohésion entre les peuples du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali et d'autres pays africains. Il mérite d'être davantage valorisé pour jouer pleinement ce rôle fédérateur », confie-t-il au « Soleil ».

La culture « casamançaise » sera au cœur des célébrations aujourd'hui

Dès l'ouverture officielle du festival ce mardi 03 février, la culture sénégalaise, en générali et Casamance, en particulier sera mise en avant. La délégation de Niamone se distingue par sa richesse humaine et culturelle. « Toute la diversité de la Casamance sera représentée. Nous avons des Diolas, des Baïnounks, des Mandingues et bien d'autres communautés. Chaque groupe est venu avec ses danses, ses rythmes et ses savoirs pour partager ce qu'il a de plus précieux », précise le maire Badji.

À Kouto, les tambours de la Casamance, les pas de danse ancestraux et les chants traditionnels sénégalais s'apprêtent vont dialoguer avec les cultures ivoiriennes et africaines. Plus qu'un festival, Porlahla s'annonce comme un pont entre les peuples, porté par des hommes et des femmes convaincus que la culture reste l'un des plus puissants vecteurs d'unité.