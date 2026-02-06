Sénégal: Le Musée des Civilisations Noires relance la tradition des grandes conférences publiques à Dakar

Dakar renoue avec son héritage de carrefour intellectuel africain. Le Dakar Institute of African Studies (IDEAS), en partenariat avec la Fondation Open Society, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Amherst College et le Musée des Civilisations Noires (MCN), lance un cycle mensuel de conférences publiques intitulé Thinking Africa - Bridging Knowledge Spaces.

Cette initiative vise à recréer un espace ouvert d'échanges et de diffusion des savoirs, dans la lignée des grandes conférences qui, entre les années 1930 et 1960, ont marqué la vie culturelle dakaroise avec la participation de figures majeures comme Léopold Sédar Senghor ou Amadou Hampâté Bâ.

Le premier rendez-vous est prévu le samedi 28 février à 11 heures au MCN autour du thème : « Savoirs endogènes et futurs africains ». La rencontre sera animée par le professeur et chercheur Baabakar Mbay Ndaak et Ndongo Fall Kocc Barma, chef du village de Njonge (Kajoor).