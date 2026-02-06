Congo-Kinshasa: L'ancien président de l'assemblée provinciale de Haut-Lomami mis en accusation pour détournement présumé

L'ancien président de l'assemblée provinciale du Haut-Lomami, Basile Muleba, et l'ancien questeur, Séraphin Mukaya, sont désormais dans le viseur de la justice.

Le bureau de cet organe délibérant a autorisé, ce mercredi 4 février, le procureur général près la Cour de cassation à engager des poursuites judiciaires à leur encontre pour détournement présumé des émoluments des députés provinciaux.

Cette décision est due à une mise en accusation votée par la plénière le 24 novembre 2025. Ces deux élus provinciaux avaient déjà été déchues de leurs fonctions en octobre 2025 pour les mêmes motifs.

Des preuves bancaires accablantes

Le rapporteur de l'assemblée provinciale, Senghor Kabondo Sengwa, a précisé les faits reprochés aux deux anciens membres du bureau. L'enquête menée par une commission parlementaire, avec la collaboration de la Banque Centrale du Congo (BCC), a permis d'établir la matérialité des faits.

« Ils ont détourné les émoluments du mois de mars 2024 et du mois de mai 2025. Les relevés bancaires démontrent noir sur blanc que ces mois avaient déjà été payés par la banque sur toute l'étendue du pays, alors que les députés ne les avaient pas reçus », a déclaré le rapporteur.

Une procédure conforme à la loi

Conformément à l'article 103, alinéas 6 et 7 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, cette autorisation du bureau était nécessaire pour lever l'immunité parlementaire des deux députés et permettre au Procureur d'ouvrir une instruction judiciaire.

Basile Muleba et Séraphin Mukaya sont maintenant livrés entre les mains de la Cour de cassation pour répondre de leurs actes. Ce dossier s'inscrit dans un contexte de lutte contre la corruption et la mauvaise gestion des finances publiques au sein des institutions provinciales.