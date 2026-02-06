Sénégal: Tambacounda - Le conseil départemental octroie 20 millions FCFA à 17 GIE

Dans le cadre du Fonds départemental de développement (F2D), le conseil départemental de Tambacounda a procédé, hier, à la remise d'un financement global de 20 millions de FCFA à 17 groupements d'intérêt économique (GIE), majoritairement composés de femmes. L'initiative vise à renforcer l'autonomisation économique et la création d'activités génératrices de revenus.

Présidant la cérémonie, le président du conseil départemental, Mamadou Kassé, a indiqué que ce financement traduit une vision axée sur la valorisation des initiatives locales. Selon lui, le développement se construit avec les acteurs de terrain, à partir de leur organisation et de leur capacité à créer de la valeur. Ce programme, mis en œuvre en partenariat avec l'institution de microfinance PAMECAS, cible des GIE structurés afin de renforcer les chaînes de valeur locales et de favoriser l'inclusion financière dans le département de Tambacounda.

S'adressant aux bénéficiaires, Mamadou Kassé a rappelé que ce financement constitue à la fois une opportunité et un engagement moral, les invitant à respecter leurs obligations pour permettre à d'autres groupements d'en bénéficier à l'avenir. Pour sa part, le chef d'agence de PAMECAS Tambacounda, Alioune Sall, s'est félicité de cette collaboration et a réaffirmé l'engagement de son institution à assurer un accompagnement efficace et sécurisé des bénéficiaires. Très satisfaits, les GIE bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au conseil départemental et se sont engagés à rembourser les prêts dans les délais convenus.