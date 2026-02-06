Sénégal: Magal Daroul Mouhty - L'évènement inscrit dans le calendrier républicain de l'Etat ,selon le ministre de l'Interieur

L'édition 2026 du Magal de Daroul Mouhty s'est achevée ce jeudi par une cérémonie officielle. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a profité de l'occasion pour annoncer l'inscription de l'événement au calendrier républicain du Sénégal.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a représenté le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement à la cérémonie de clôture du Magal de Daroul Mouhty. Il était accompagné d'une délégation comprenant le ministre de la Microfinance, et a assisté à l'événement en présence du khalife de Mame Thierno Birahim Mbacké.

D'emblée, Me Mouhamadou Bamba Cissé a transmis les salutations et remerciements du président de la République à Serigne Khalid Mbacké. Il a souligné l'importance du Magal de Daroul Mouhty, qui coïncide avec le «Nifsou Chahbane», un jour symbolique pour les musulmans.

C'est dans ce contexte que le ministre a annoncé que l'organisation et la cérémonie officielle du Magal de Daroul Mouhty seront désormais prises en compte par l'État sénégalais. «Le Magal de Daroul Mouhty est inscrit dans le calendrier républicain», a-t-il déclaré, soulignant que sa présence à la cérémonie officielle traduit cette volonté des autorités du pays. Le porte-parole du khalife, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss, a salué cette décision, y voyant une reconnaissance envers Daroul Mouhty. Il a formulé des prières pour le président de la République et le Premier ministre, qui, selon lui, ont à coeur le bien-être de la ville.