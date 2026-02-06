Sénégal: Daroul Mouhty - Sacralité de la ville, le message fort du khalife

5 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop

Lors de la cérémonie de clôture du Magal de Daroul Mouhty, le khalife de Mame Thierno Birahim Mbacké a exhorté les fidèles à préserver le caractère sacré de la ville.

Par l'intermédiaire de son porte-parole, Serigne Khalid Mbacké a rappelé aux fidèles son engagement à préserver l'héritage de Mame Thierno Birahim Mbacké, « Borome Darou ». Il a souligné la sacralité de Daroul Mouhty, une ville religieuse à l'image de Touba, selon lui. Dans ce sens, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss précise que les pratiques interdites par Cheikh Ahmadou Bamba à Touba le sont également à Daroul Mouhty par Mame Thierno Birahim Mbacké. Il appelle ainsi la population à respecter la sacralité de cette ville, considérée comme la deuxième capitale du mouridisme.

Serigne Mbacké sollicite l'appui de l'État, notamment du ministère de l'Intérieur, pour faire respecter les directives du khalife sur le territoire de Daroul Mouhty. « Nous sollicitons votre accompagnement sur cet aspect », a-t-il déclaré devant le ministre Mouhamadou Bamba Cissé. Il a également mis en garde les populations : «Nous ne tolérerons aucune intervention des chefs religieux là-dessus».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss a exhorté les fidèles à prendre Mame Thierno Birahim Mbacké comme modèle. Il a souligné que celui-ci a préservé avec soin l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba, notamment lors de son exil. C'est pourquoi le Magal de Daroul Mouhty commémore leur retrouvaille en 1902, après le retour de Serigne Touba.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.