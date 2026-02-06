Sénégal: Incident à la DAF - Production des cartes d'identité suspendue, une enquête ouverte

La Direction de l'Automatisation des Fichiers (DAF), relevant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a annoncé la suspension temporaire du service de production des cartes nationales d'identité.

Dans un communiqué signé le 5 février 2026 à Dakar, le Directeur de la DAF informe qu'« à la suite d'un incident constaté dans le système », la production des cartes d'identité est « momentanément suspendue ». L'administration précise toutefois que « toutes les dispositions sont prises par les services techniques compétents pour rétablir la situation dans les meilleurs délais ». Elle se veut rassurante en affirmant que « l'intégrité des données personnelles des usagers demeure intacte ». Le communiqué ajoute qu'« une enquête a été ouverte » afin de déterminer les causes de l'incident.

Cette communication officielle intervient dans un contexte marqué par la circulation, sur certaines plateformes spécialisées dans la cybersurveillance, d'informations sensibles faisant état d'une prétendue compromission de données attribuée à la DAF. Depuis quelques heures, des publications relayées par des sites spécialisés dans le suivi des activités cybercriminelles évoquent une revendication attribuée à un groupe de hackers. Ces derniers affirment avoir compromis des systèmes présentés comme étant liés à la DAF Sénégal, basée à Dakar.

Selon ces publications, qui n'ont à ce stade fait l'objet d'aucune confirmation officielle, les auteurs avanceraient un volume de données pouvant atteindre 139 téraoctets. À ce stade, il convient de traiter ces informations avec la plus grande prudence. Aucune autorité sénégalaise n'a confirmé l'existence d'une fuite massive de données ni validé les chiffres avancés sur ces plateformes. Le communiqué officiel de la DAF mentionne uniquement un « incident » ayant entraîné une suspension temporaire du service de production des cartes nationales d'identité, tout en assurant que les données personnelles des usagers « demeurent intactes ».

