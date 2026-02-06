Sénégal: Incident à la DAF - Production des cartes d'identité suspendue, une enquête ouverte

5 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora Diop

La Direction de l'Automatisation des Fichiers (DAF), relevant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a annoncé la suspension temporaire du service de production des cartes nationales d'identité.

Dans un communiqué signé le 5 février 2026 à Dakar, le Directeur de la DAF informe qu'« à la suite d'un incident constaté dans le système », la production des cartes d'identité est « momentanément suspendue ». L'administration précise toutefois que « toutes les dispositions sont prises par les services techniques compétents pour rétablir la situation dans les meilleurs délais ». Elle se veut rassurante en affirmant que « l'intégrité des données personnelles des usagers demeure intacte ». Le communiqué ajoute qu'« une enquête a été ouverte » afin de déterminer les causes de l'incident.

Cette communication officielle intervient dans un contexte marqué par la circulation, sur certaines plateformes spécialisées dans la cybersurveillance, d'informations sensibles faisant état d'une prétendue compromission de données attribuée à la DAF. Depuis quelques heures, des publications relayées par des sites spécialisés dans le suivi des activités cybercriminelles évoquent une revendication attribuée à un groupe de hackers. Ces derniers affirment avoir compromis des systèmes présentés comme étant liés à la DAF Sénégal, basée à Dakar.

Selon ces publications, qui n'ont à ce stade fait l'objet d'aucune confirmation officielle, les auteurs avanceraient un volume de données pouvant atteindre 139 téraoctets. À ce stade, il convient de traiter ces informations avec la plus grande prudence. Aucune autorité sénégalaise n'a confirmé l'existence d'une fuite massive de données ni validé les chiffres avancés sur ces plateformes. Le communiqué officiel de la DAF mentionne uniquement un « incident » ayant entraîné une suspension temporaire du service de production des cartes nationales d'identité, tout en assurant que les données personnelles des usagers « demeurent intactes ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.