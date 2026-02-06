Sénégal: C'est officiel, Cheikh Tidiane Sabaly rejoint la MLS

5 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Nouvelle étape dans la carrière de Cheikh Tidiane Sabaly. L'ailier sénégalais s'engage pour le club canadien de Vancouver.

Cheikh Tidiane Sabaly va découvrir la Major League Soccer (MLS), le championnat de football nord-américain. L'international sénégalais (12 sélections) s'est engagé avec Vancouver, au Canada. Le joueur de 26 ans a signé jusqu'en 2029, avec une année en option. Vancouver a officialisé la nouvelle. « Nous avons obtenu les droits de l'attaquant international sénégalais Cheikh Sabaly en provenance du club français évoluant en Ligue 1, le FC Metz. Le joueur est lié à Vancouver jusqu'en 2028-29, avec une option pour le club pour la saison 2029-30 », lit-on sur le communiqué. À Metz depuis 2018, Sabaly a disputé 122 matchs pour 22 buts et 11 passes décisives.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.