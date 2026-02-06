Sénégal: C'est officiel, Cheikh Tidiane Sabaly rejoint la MLS

Nouvelle étape dans la carrière de Cheikh Tidiane Sabaly. L'ailier sénégalais s'engage pour le club canadien de Vancouver.

Cheikh Tidiane Sabaly va découvrir la Major League Soccer (MLS), le championnat de football nord-américain. L'international sénégalais (12 sélections) s'est engagé avec Vancouver, au Canada. Le joueur de 26 ans a signé jusqu'en 2029, avec une année en option. Vancouver a officialisé la nouvelle. « Nous avons obtenu les droits de l'attaquant international sénégalais Cheikh Sabaly en provenance du club français évoluant en Ligue 1, le FC Metz. Le joueur est lié à Vancouver jusqu'en 2028-29, avec une option pour le club pour la saison 2029-30 », lit-on sur le communiqué. À Metz depuis 2018, Sabaly a disputé 122 matchs pour 22 buts et 11 passes décisives.