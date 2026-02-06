Afrique: De la Présidence à la prison de Rebeuss - La CAN poursuit sa tournée symbolique

Après avoir été présenté au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko, au président de l'Assemblée nationale Malick Ndiaye, ainsi qu'aux partenaires et sponsors de la Fédération sénégalaise de football (FSF), le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a poursuivi sa tournée nationale dans un lieu chargé de sens : la maison d'arrêt de Rebeuss.

Ce déplacement marque une première dans l'histoire pénitentiaire du pays. Jamais un trophée continental n'avait franchi les portes d'un établissement carcéral sénégalais. En décidant d'y conduire la coupe remportée au Maroc, la FSF, emmenée par son président Abdoulaye Fall, a posé un acte fort, au-delà du symbole sportif.

Dans la cour de la prison, l'émotion était palpable. Le directeur général de l'Administration pénitentiaire, Aliou Ciss, a salué « un geste hautement symbolique », rappelant que les établissements pénitentiaires ne sont pas en marge de la société, mais en constituent une composante à part entière au micro de nos confrères de la rts.sn. Il a insisté sur la portée citoyenne de cette initiative : les personnes détenues, malgré leur situation judiciaire, demeurent membres de la communauté nationale.

La présentation du trophée s'inscrit dans les instructions du chef de l'État, qui a souhaité que cette victoire historique soit partagée avec toutes les franges de la population. Pour Abdoulaye Fall, cette étape à Rebeuss restera un « moment historique », à la fois solennel et profondément humain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de l'instant symbolique, la visite a ouvert des perspectives concrètes. Des doléances relatives à la réinsertion ont été exprimées. La FSF a annoncé son intention d'accompagner l'administration pénitentiaire à travers des appuis matériels et des initiatives favorisant l'inclusion par le sport. En franchissant les murs de Rebeuss, le trophée de la CAN 2025 a rappelé que le football, plus qu'un jeu, peut devenir un puissant vecteur de cohésion, d'espoir et de reconnaissance. Un geste inédit, qui inscrit cette tournée nationale dans une dimension profondément historique et sociale.